Capitão da reserva da Polícia Militar do Ceará é baleado e morre em Maranguape

Um capitão da reserva da Polícia Militar do Ceará foi baleado na noite dessa quarta-feira (16), em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza. José Elias Severo da Silva, 57, foi socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime aconteceu no bairro Outra Banda e é investigado pela 11ª delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Equipes da Delegacia Metropolitana de Maranguape auxiliam os trabalhos para capturar os envolvidos no assassinato.

"A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e amigos do policial", escreveu a pasta.

Suspeita de latrocínio

Há uma suspeita de que o policial tenha sido morto em uma tentativa de assalto, ao chegar em sua casa, em Maranguape. Segundo informações que circulam nas redes sociais, ele teria sido alvejado por três disparos. A SSPDS, porém, não confirmou essas informações.

Quem era o capitão

José Elias entrou para a Polícia Militar em fevereiro de 1986. Atualmente, o militar atuava na reserva remunerada.