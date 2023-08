SAP autua 230 detentos por motim em unidade prisional de Itaitinga: 'atos de vandalismo'

A Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) informou, nesta quinta-feira (17), que autuou 230 detentos por suposto envolvimento no motim registrado na Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga, Região Metropolitana de Fortaleza. O confronto resultou no ferimento de nove internos.

A Pasta informou ao Diário do Nordeste que o caso foi registrado na última segunda-feira (14), em uma ala da unidade prisional UP Itaitinga 1. Na ocasião, os presidiários cometeram "atos de vandalismo" contra o patrimônio público, se amotinaram e enfrentaram os policiais penais do estabelecimento penitenciário.

Em resposta, a equipe plantonista de agentes agiu "com uso diferenciado da força" para conter a ação criminosa, que já está controlada, segundo destacou a assessoria de imprensa do órgão à reportagem.

Ao todo, nove internos registaram ferimentos leves e receberam atendimento médico, além de serem submetidos a exame de corpo e delito.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.