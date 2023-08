Motim é registrado em unidade prisional da Grande Fortaleza

Um motim de internos foi registrado na Unidade Prisional Agente Penitenciário Luciano Andrade Lima (CPPL I), em Itaitinga, na noite desta quarta-feira (16). Segundo o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (SINDPPEN-CE), por volta de 22h30, presos quebraram diversas alas da unidade prisional.

De acordo com o SINDPPEN-CE, policiais penais do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) de outros presídios estão na unidade prestando suporte. O titular da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) Mauro Albuquerque também está no local.

Não há informações sobre feridos ou quantos presos estão envolvidos. O Diário do Nordeste procurou a SAP e aguarda resposta sobre o ocorrido.