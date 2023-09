Jornalistas contam os bastidores do segundo julgamento da Chacina do Curió no Podcast Pauta Segura

O maior julgamento da história do Ceará terminou, na última quarta-feira (6), com quase 100 horas de duração e a absolvição de oito policiais militares da acusação de participar da Chacina do Curió. Esse é o tema do 47º episódio do Podcast Pauta Segura, publicado nesta segunda-feira (11).

Os jornalistas do Diário do Nordeste Emerson Rodrigues, Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges contam os bastidores dos 9 dias de julgamento: da escolha dos jurados à leitura da sentença.

Assuntos relacionados

Os oito PMs foram absolvidos de 11 homicídios, três tentativas de homicídio e quatro crimes de tortura, ocorridos entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015, na Grande Messejana, em Fortaleza.

A defesa dos militares afirmou que "a justiça foi feita". Já o Ministério Público do Ceará (MPCE), responsável pela acusação do processo, informou que irá recorrer da decisão ao Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE). O terceiro julgamento da Chacina do Curió já começa na próxima terça-feira (12), com mais oito policiais no banco dos réus.

Assuntos relacionados

OUÇA UM NOVO EPISÓDIO A CADA SEGUNDA-FEIRA, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube