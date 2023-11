Outubro de 2023 é o mês com mais mortes em 2 anos no Ceará; no acumulado do ano, redução é de 2,8%

Com 293 homicídios, outubro deste ano fechou com o maior número de mortes violentas em um mês, no Ceará, em 2 anos. Em contrapartida, o acumulado de homicídios de 2023 ainda apresenta redução, em comparação a igual período de 2022 e 2021.

Conforme dados divulgados no site da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o número mensal de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) no Estado não era tão alto desde outubro de 2021, que teve 298 mortes violentas.

A Chacina de Itarema foi um dos casos que contribuíram para o alto número de homicídios de outubro de 2023. Quatro jovens, da mesma família, foram assassinados dentro de uma casa, em Itarema, no último dia 30. A investigação policial aponta que o crime foi motivado pela briga entre facções criminosas que atuam na região.

255 homicídios registrados em agosto deste ano eram, até então, o maior número mensal do ano corrente. Já o mês menos violento foi junho, com 211 mortes.

O ano de 2023 acumula 2.417 homicídios no Ceará, entre janeiro e outubro. Apesar do alto número do último mês, há uma redução de 2,8% nos CVLIs deste ano, na comparação com igual período de 2022, que teve 2.487 mortes violentas; e de 11,8%, na comparação com os dez primeiros meses de 2021, que tiveram 2.742 homicídios.

Fortaleza tem maior número de homicídios em 17 meses

Já na Capital, o número de homicídios de outubro último, 82, foi o maior em 17 meses, desde maio de 2022, que teve 90 mortes violentas.

Mas, no acumulado do ano, 2023 tem redução, na comparação com 2022 e 2021, também em Fortaleza. De janeiro a outubro, foram 595 homicídios no ano corrente, o que representa uma queda de 17,2% em relação a igual período do ano passado, que teve 719 mortes; e 20,2%, em relação ao ano anterior, que teve 746 pessoas assassinadas.

Força-tarefa é instaurada

Ontem, 14, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, anunciou a instauração de uma "força-tarefa" para averiguar disputas de grupos criminosos na Região Metropolitana de Fortaleza.

RMF vem concentrando episódios sangrentos desde a última sexta-feira (10). Em cinco dias foram contabilizados, pelo menos, 19 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na Grande Fortaleza, incluindo uma chacina em Maranguape, já na madrugada desta terça-feira (14).