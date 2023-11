Força-tarefa é instaurada após 19 mortes em cinco dias na RMF; "daremos respostas", diz secretário

Fortaleza e Região Metropolitana vem concentrando episódios sangrentos desde a última sexta-feira (10). Em cinco dias foram contabilizados, pelo menos, 19 Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) na Grande Fortaleza, incluindo uma chacina em Maranguape, já na madrugada desta terça-feira (14).

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, disse que determinou a instauração de uma "força-tarefa em cima desses acontecimentos na Região Metropolitana".

O secretário afirma que "as inteligências da SSPDS, da PC e da PM têm feito levantamento com relação a isso" e que está "sendo averiguada a questão de uma possível briga, disputa de grupos criminosos".

"Desde a segunda-feira, diante das ocorrências que tivemos anteriormente, determinei força-tarefa em cima desses acontecimentos na Região Metropolitana. Sem sombra de dúvidas daremos resposta a contento e assim realizar prisões das pessoas envolvidas nesses crimes ocorridos na Região Metropolitana"

Samuel Elânio disse ainda que foi reforçado policiamento na Grande Fortaleza

MORTES MÚLTIPLAS

Uma mulher grávida e outras três pessoas foram assassinadas, nesta madrugada de terça-feira (14), em Maranguape. As vítimas foram mortas no distrito de Amanari.

Legenda: Objetos apreendidos após a chacina

A SSPDS informou que uma das vítimas é um homem, de 22 anos, com antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo. Ele foi executado em via pública. "Outras duas vítimas do sexo masculino e uma do sexo feminino, que ainda não foram identificadas formalmente, morreram no interior de residências próximas ao local", diz a SSPDS.

Outro caso de morte múltipla foi em Itaitinga.

Na noite dessa segunda-feira (13), dois corpos foram encontrados carbonizados, dentro de um veículo que estava em chamas. As vítimas ainda não foram identificadas.

"Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações. O caso está a cargo da Delegacia Metropolitana de Itaitinga. Somente após o laudo da Pefoce será possível identificar as vítimas e as causas da morte", disse a Pasta sobre o duplo homicídio.

CASOS NO FIM DE SEMANA

Na madrugada de sábado (11), um policial militar e outra pessoa foram mortos e outras seis pessoas ficaram feridas, em uma casa de shows na Avenida Padre José Holanda do Vale, no bairro Cágado, em Maracanaú.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) publicou nota de pesar sobre a morte do agente, que tinha 14 anos de carreira: "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição".

Em outro tiroteio no mesmo dia, uma criança de 9 anos foi morta e outras cinco pessoas ficaram baleadas, em Guaiúba. Informações preliminares dão conta que a vítima estava em uma festa de aniversário quando foi atingida. Dois homens, de 22 e 26 anos, foram presos em flagrante, em abordagens distintas, e a participação deles no crime é investigada.

VEJA NOTA DA SSPDS NA ÍNTEGRA SOBRE OS ÚLTIMOS EPISÓDIOS VIOLENTOS:

"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que, sobre as ocorrências de mortes múltiplas, compila seus dados baseando-se em uma metodologia mais difundida que define os casos quando há quatro ou mais vítimas fatais. A pasta ressalta que todas as ocorrências de mortes múltiplas, triplos ou duplos homicídios registrados, neste ano, são devidamente investigadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).

Visando o desenvolvimento de estratégias para o fortalecimento do combate a Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em todo o território cearense, a SSPDS destaca a criação do Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, que é composto por equipes das Inteligências da SSPDS e da PC-CE. O grupo tem como uma de suas atribuições investigar ocorrências de homicídios.

Os trabalhos somam-se às operações como “Focus” e “Ethos”, da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS. As ações integradas são realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará e forças amigas, como guardas municipais e órgãos de trânsito e fiscalização, para o cumprimento de mandados e combate a práticas ilícitas, bem como detecção de irregularidades. Além disso, a pasta destaca ainda a operação Ações de Reforço de Policiamento Ostensivo (Arpo), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que também visa o combate a CVLI por meio de saturações em todo o Estado.

Entre as prisões realizadas durante as ofensivas no fim de semana, destacam-se as capturas de quatro suspeitos de homicídio em Fortaleza e Caucaia. As ações incluem a captura de um trio suspeito de homicídio em Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11), durante uma edição da operação Focus, deflagrada nesse sábado (11). Além disso, destaca-se a prisão de um homem suspeito de homicídio, pelo Grupo Integrado de Inteligência e Investigação, no bairro Floresta (AIS 4) da Capital, em ação realizada na sexta-feira (10).

A SSPDS reforça que as ações de enfrentamento à criminalidade culminaram na redução de 5,1% Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), no acumulado entre janeiro e setembro de 2023, em relação ao mesmo período de 2022. Nos nove primeiros meses do ano passado, foram 2.238 casos. Já durante o período equivalente em 2023, 2.124 mortes violentas foram registradas. O balanço positivo é resultado da atuação diuturna da SSPDS, da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e dos setores de inteligência que atuam de forma integrada com o objetivo de combater os CVLIs em todo o Estado.

Um importante fator que contribui com a redução são as apreensões de arma de fogo, realizadas em todo o Ceará. Entre janeiro de 2022 e setembro de 2023, 11.100 armas foram recolhidas pelas Forças de Segurança do Ceará. Para manter a positividade dos índices, são realizadas ações e operações permanentes, que acontecem em pontos estratégicos baseados nos dados coletados pela Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp).

Apenas no âmbito das ações que têm o apoio da Operação Paz, iniciativa nacional de combate aos CVLIs, a SSPDS ressalta que os trabalhos de enfrentamento à criminalidade realizados pelas Forças de Segurança culminaram, no último mês de setembro, em 113 pessoas presas, suspeitas de envolvimento em mortes violentas e em outros crimes, em todo o Estado do Ceará, além das apreensões de 44 armas e mais de mil munições. Os dados são referentes aos 30 dias das diligências que ocorreram em todo o Estado no mês de setembro e que contam com o apoio da Operação Paz".