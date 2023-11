Dois corpos são encontrados carbonizados dentro de carro em Itaitinga

Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará Em nota

Na ocasião, dois corpos ainda não identificados foram encontrados no interior de um veículo que estava em chamas. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram no local e colheram indícios que auxiliarão nas investigações."