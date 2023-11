Podcast Pauta Segura aborda prisões e rotas do tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

O Podcast Pauta Segura retorna, no 51º episódio, com os bastidores da reportagem sobre prisões e apreensões por tráfico de drogas, no Aeroporto Internacional de Fortaleza. O episódio foi publicado pelo Diário do Nordeste nas principais plataformas de podcasts, nesta segunda-feira (13). A Polícia Federal (PF) forneceu dados e concedeu entrevista sobre o crime.

O editor Emerson Rodrigues e o repórter Messias Borges contam como surgiu a pauta que originou duas matérias: uma sobre o número de prisões no Aeroporto, por tráfico de entorpecentes, que dobrou em 2023, na comparação com 2022; e a outra, sobre os principais destinos dos suspeitos presos, como Dubai (nos Emirados Árabes), Lisboa (em Portugal) e Paris (na França).

A reportagem e o podcast também trazem dados sobre o aumento da participação de mulheres no crime e informações sobre a atuação da Polícia Federal, para combater o tráfico, no Aeroporto de Fortaleza.

"Esse aumento (de prisões) pode ser atribuído a diversos fatores, como a maior especialização dos policiais envolvidos, o aprimoramento do treinamento dos cães da Polícia Federal e o aumento do tráfego aéreo. Esses elementos têm contribuído para uma maior eficácia nas operações de combate ao tráfico de drogas", afirmou o delegado regional de Polícia Judiciária em Exercício, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, Victor Mesquita, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Veja também

OUÇA O NOVO EPISÓDIO, NO SEU TOCADOR DE PODCAST PREFERIDO:

Amazon

Apple

Deezer

Google Podcasts

Spotify

YouTube