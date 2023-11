Prisões por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza dobram em 2023, na comparação com 2022

Drogas escondidas em espumas de travesseiros ou dentro de sutiãs, de cosméticos e até do próprio corpo. A Polícia Federal (PF) está atenta a cargas e a passageiros, para evitar o tráfico de drogas pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. Mesmo sem terminar, o ano de 2023 já teve o dobro de prisões realizadas em 2022, pelo crime, no Aeroporto.

28 suspeitos de tráfico de drogas foram detidos no Aeroporto de Fortaleza, em 19 ocorrências registradas entre janeiro e outubro do ano corrente. São 25 brasileiros e três estrangeiros. Dez homens e 18 mulheres, segundo dados fornecidos pela PF.

Em dez meses deste ano, o número de prisões já é o dobro (aumento de 100%) de todo o ano passado, que teve 14 detenções em 17 ocorrências (há apreensões em que o responsável pela droga não é identificado de imediato).

Policiais encontram cocaína em sutiãs. Veja:

Na comparação com todo o ano de 2021, o número de prisões ocorridas em 2023 representa um aumento de 21,7%, já que naquele ano foram detidos 23 suspeitos - em 23 ocorrências.

O delegado regional de Polícia Judiciária em Exercício, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, Victor Mesquita, afirma que "esse aumento (de prisões) pode ser atribuído a diversos fatores, como a maior especialização dos policiais envolvidos, o aprimoramento do treinamento dos cães da Polícia Federal e o aumento do tráfego aéreo. Esses elementos têm contribuído para uma maior eficácia nas operações de combate ao tráfico de drogas".

Apesar do aumento de prisões, a apreensão de drogas no Aeroporto de Fortaleza diminuiu no ano corrente: foram 143,7 kg, entre maconha e cocaína. Na comparação com 2022, que teve 295,3 kg de drogas apreendidos, a redução foi de 51,3%. E na comparação de 2023 com 2021 (que teve 1.482,5 kg), uma queda de 90,3%.

Veja os dados de 2021 a 2023:

Aumento da participação de mulheres

Os números divulgados pela Polícia Federal apresentam uma maior participação de mulheres no tráfico de drogas que passa pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. Neste ano de 2023, 18 mulheres já foram presas no Aeroporto, pelo crime. O dobro (aumento de 100%) do número de mulheres detidas em 2022, nove. E um aumento de 157%, na comparação com as detenções contabilizadas em 2021, sete.

Na comparação com o sexo masculino, o número de mulheres presas por tráfico de entorpecentes também cresceu, com o passar dos anos. Em 2021, foram detidos 16 homens e 7 mulheres. Em 2022, 5 homens e 9 mulheres. E em 2023, 10 homens e 18 mulheres.

Victor Mesquita Delegado da Polícia Federal O aumento do número de mulheres presas por tráfico de drogas no Aeroporto em 2023 pode estar relacionado a estratégias adotadas por organizações criminosas, que buscam diversificar os perfis dos transportadores para evitar a detecção. É importante ressaltar que essas mulheres podem ser utilizadas como 'mulas', transportando drogas em seus pertences ou corpo, porque os criminosos podem acreditar que o serviço da Polícia Federal terá algum prejuízo em face disto, o que podemos refutar com as diversas prisões que vem ocorrendo."

Legenda: Drogas estavam escondidas em espumas de travesseiros, dentro de mala que passava pelo Aeroporto de Fortaleza Foto: Divulgação/ Polícia Federal

Sem poder dar muitos detalhes de como a PF chega a um passageiro que transporta entorpecentes, Victor Mesquita descreveu que os investigadores atuam "de forma estratégica" no Aeroporto de Fortaleza. "Isso envolve a utilização de equipes especializadas, monitoramento de passageiros suspeitos e inspeção de bagagens. Além disso, o emprego de cães farejadores é uma ferramenta importante nesse processo", resumiu.

Procurada para comentar as prisões e o trabalho de segurança no Aeroporto de Fortaleza, a Fraport Brasil (concessionária do equipamento) enfatizou, em nota, que "não detém poder de polícia, mas reporta e colabora com as autoridades competentes, de modo a garantir a segurança aeroportuária".