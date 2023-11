Dubai, Lisboa, Paris: quais os destinos dos presos por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

De origens e destinos diversos. Voos domésticos e internacionais. Mas com um objetivo comum: o tráfico de drogas, com passagem pelo Aeroporto Internacional de Fortaleza. Entre os destinos dos suspeitos presos na capital cearense em 2023, estavam Dubai (nos Emirados Árabes), Lisboa (em Portugal) e Paris (na França).

Dentre as 19 ocorrências de tráfico de drogas registradas no Aeroporto de Fortaleza entre janeiro e outubro do ano corrente, a maior em número de suspeitos envolveu oito passageiros que embarcariam para Lisboa. Seis mulheres e dois homens, naturais dos estados do Amazonas e da Bahia, com idade entre 20 e 30 anos, foram presos em flagrante por transportar um total de 23 kg de cocaína divididos em oito malas, escondidos entre espumas de travesseiros, na noite de 30 de abril último.

Policiais federais prenderam também uma mulher que ia para Dubai, com 5 kg de cocaína, em 5 de março deste ano; outra mulher, que ia para Lisboa, com 3,2 kg de cocaína, quatro dias depois; mais uma mulher, que tinha como destino Roma (na Itália), com 8,3 kg do mesmo entorpecente, no dia 5 de junho; e outra suspeita, que ia para a Índia, com 5,8 kg de cocaína, no dia 20 de junho.

Houve ainda a prisão de quatro suspeitos que iam para Paris, em duas ocorrências separadas por três dias, em 23 e 26 de setembro. Na primeira, dois homens foram presos com 2,3 kg, escondidos em fraldas e dentro do corpo de um deles, em cápsulas engolidas. Na segunda, um casal foi detido em razão de também ter engolido cápsulas com cocaína.

O balanço de ocorrências da PF no Aeroporto, em 2023, traz ainda prisões de passageiros que estavam em voos provenientes de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Branco (Acre).

Mas a maior apreensão de drogas realizada pela PF no Aeroporto de Fortaleza, neste ano, não levou à prisão em flagrante do responsável: 32 kg de cocaína foram encontrados no Terminal de Carga Aérea, em uma ação realizada junto da Receita Federal do Brasil, no dia 7 de fevereiro.

Os números mostram que a cocaína é a droga preferida do tráfico internacional de drogas. O delegado regional de Polícia Judiciária em Exercício, da Superintendência da Polícia Federal no Ceará, Victor Mesquita, afirma que o principal destino é a Europa, "onde o preço do produto é muito elevado". Mas há também rotas que têm o Aeroporto de Fortaleza como destino, com o objetivo de espalhar cocaína e maconha pela Capital e pelo Interior do Ceará.

Victor Mesquita Delegado da Polícia Federal As organizações criminosas utilizam métodos sofisticados para enviar entorpecentes para outros países. Isso inclui o uso de mulas, técnicas de dissimulação em bagagens e até mesmo o emprego de rotas e conexões específicas para evitar a detecção. O monitoramento e a cooperação internacional são essenciais para identificar e deter essas operações."

Veja os dados de 2021 a 2023:

Uso do cão farejador

Uma das principais estratégias da Polícia Federal para localizar drogas no Aeroporto Internacional de Fortaleza é o uso do cão farejador. Em 2023, ele já foi utilizado em quatro abordagens que chegou a entorpecentes. Em 2022, apenas em uma. E em 2021, mais quatro casos.

"O cão farejador é utilizado em diversas situações para detectar a presença de drogas no Aeroporto. Esses animais passam por um treinamento rigoroso e são altamente especializados na identificação de substâncias ilícitas. Eles auxiliam os agentes especialmente na inspeção de bagagens e cargas, mas estão ao lado dos policiais inclusive no momento das abordagens a pessoas suspeitas", definiu o delegado Victor Mesquita.