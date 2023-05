Oito pessoas são presas em embarque no Aeroporto de Fortaleza por tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal prendeu oito pessoas, na noite de domingo (30), após serem flagradas transportando cocaína escondida em bagagens despachadas no Aeroporto de Fortaleza.

As cinco mulheres e os três homens embarcaram para um mesmo voo com destino final na cidade de Lisboa, em Portugal.

Veja ação da PF:

Eles foram flagrados no embarque em Fortaleza com aproximadamente 2,9 kg de cocaína em cada mala despachada, mais de 23kg de cocaína no total.

Os presos foram identificados sendo quatro da Bahia e outros quatro do Amazonas, com idades de 20 a 30 anos.

Os exames preliminares realizados pelos policiais federais confirmaram a droga ocultada nas malas.

Cão farejador em ação

O flagrante ocorreu após ação do novo cão detector de drogas da PF no Ceará, Kano, Pastor Alemão de dois anos de idade.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da Superintendência Regional da PF no Ceará, autuados por tráfico internacional de drogas e estão à disposição da Justiça Federal.

Os crimes cometidos pelos passageiros têm penas de até 25 anos de reclusão. Conforme a PF, as investigações seguem para apurar a participação de outras pessoas na ação criminosa.