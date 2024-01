Podcast Pauta Segura aborda a cobertura do assassinato de duas irmãs bolivianas no Ceará

Por quanto tempo um repórter deve se dedicar na cobertura de uma história? Em 2011, por cerca de 50 dias, o então repórter policial, Emerson Rodrigues, hoje editor da área de Segurança do Diário do Nordeste, buscou descobrir o que havia por trás das execuções das duas irmãs bolivianas, no Ceará. A apuração foi tema do podcast Pauta Segura, que abordou também as dificuldades na cobertura sobre o ⁠duplo homicídio⁠, que envolviam a busca para responder muitas perguntas.

O que seria feito dos corpos das duas? Elas seriam enterradas como indigentes? Seriam levadas para a família na Bolívia para serem sepultadas? Esses foram alguns questionamentos respondidos durante as matérias, mas no podcast você vai descobrir como essas respostas foram obtidas.

As irmãs bolivianas Maria Liliane e Lilian Fabiano foram executadas com mais de 20 tiros, em abril de 2011, em Pacatuba. No episódio 54 do Pauta Segura, o editor contou como começou a cobrir o caso, quem eram as irmãs, e se os assassinos foram descobertos.

