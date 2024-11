Idoso de 96 anos é feito refém durante assalto a chácara da família em Juazeiro do Norte, no Cariri

Pai e filha foram feitos reféns por três homens armados que invadiram a chácara da família, em Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, na noite dessa quinta-feira (28). Uma das vítimas é um idoso de 96 anos, que tem uma das pernas amputadas. Ele chegou a ter uma arma apontada para a cabeça durante o assalto.

Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança no quarto do idoso. As imagens mostram quando a vítima percebe a movimentação no imóvel e tenta se levantar, mas não consegue em razão da mobilidade reduzida.

Em seguida, os criminosos entram no quarto e um deles aponta a arma para o idoso, enquanto os outros vasculham o cômodo atrás de objetos de valor. Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, a abordagem foi bastante violenta, e a filha do idoso, de 59 anos, chegou a ser agredida com chutes.

Foram roubados das vítimas uma televisão e cosméticos avaliados em mais de R$ 1 mil. A Polícia Militar foi acionada após o crime, mas ninguém foi preso até o fim da manhã desta sexta (29).

Polícia Civil investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) disse que a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte investiga o crime, mas reforça a importância do registro do Boletim de Ocorrência (BO) para subsidiar os trabalhos policiais.

Segundo a PCCE, o registro pode ser feito presencialmente, em qualquer unidade da Polícia Civil, ou por meio do site da Delegacia Eletrônica (Deletron), a qualquer hora do dia ou da noite.