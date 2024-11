Polícia Militar apreende fuzil, duas pistolas, revólver e mais de 100 munições no litoral do Ceará

Diferentes armas de fogo, incluindo um fuzil, que estava enterrado, 110 munições, nove celulares e uma balança de precisão foram apreendidos pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) em ação ocorrida em Aracati na manhã deste sábado (30). Quatro homens foram presos em flagrante na ocasião.

A apreensão do arsenal ocorreu no Córrego da Inveja, no município cearense, após a PMCE receber a informação de que havia um grupo com armas de fogo na região.

Foram encontradas na localidade onde os suspeitos estavam duas pistolas, um revólver, 110 munições, um fuzil enterrado, nove celulares, uma balança de precisão, balaclavas e outros itens.

Os suspeitos são quatro homens de 22, 27, 29 e 36 anos, todos com diferentes antecedentes criminais e que foram conduzidos para delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Legenda: Entre os itens do arsenal, PM apreendeu mais de 100 munições Foto: Polícia Militar do Ceará / Divulgação

O quarteto foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associação criminosa e está à disposição da Justiça. O caso e a participação de outros suspeitos em ações criminosas seguem investigadas pela Delegacia Regional de Aracati.

Denúncias ligadas ao caso podem ser feitas para o número 181, para o WhatsApp (85) 3101-0181, pelo site “e-denúncia” ou pelo telefone da Delegacia Regional de Aracati, (88) 3446-2601.