Polícia identifica atirador e um mandante de morte de delator do PCC no Aeroporto, diz colunista

Investigação da Polícia Civil identificou um atirador e um mandante do assassinato de Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC) que foi morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos no último dia 8 de novembro.

A execução de Gritzbach ocorreu após o empresário denunciar agentes da Polícia Civil à corregedoria e, também, delatar integrantes da facção paulista ao Ministério Público de São Paulo. Ele foi morto com 10 tiros de fuzis no terminal 2 do aeroporto.

Veja também País Casal desaparece há 19 dias, família descarta fuga e mistério intriga Polícia País Servidor do Ministério Público de SP é preso por suspeita de vazar dados sigilosos para o PCC

O atirador identificado pela investigação, segundo o colunista Josmar Jozino, do UOL, é um integrante do PCC que já cumpriu condenação de mais de 15 anos por crimes como tráfico de drogas e roubo a bancos.

A polícia também identificou um dos mandantes do crime, que seria um membro da facção que era ligado ao narcotraficante Anselmo Becheli Santa Fausta, conhecido como Cara Preta.

Cara Preta foi executado em dezembro de 2021, em São Paulo, junto com Antônio Corona Neto, conhecido como Sem Sangue, que era motorista do narcotraficante. Gritzbach chegou a ser acusado de ser mandante do duplo homicídio, mas negava envolvimento.