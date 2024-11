Servidor do Ministério Público de SP é preso por suspeita de vazar dados sigilosos para o PCC

Um servidor do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) foi preso, nesta quinta-feira (28), suspeito de vazar dados sigilosos de processos na Justiça para membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). Entre os crimes apurados, estão os de obstrução da Justiça, violação de sigilo e corrupção. As informações são do portal g1.

Além do funcionário do MP, outra pessoa é alvo da operação, também investigada por suspeita de envolvimento no vazamento das informações processuais. O poder judiciário ainda determinou o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MP informou que criminosos e advogados usaram a senha de um funcionário para acessar dados processuais no sistema do Tribunal da Justiça (TJ) paulista.

Mais de 100 acessos a partir da mesma senha do servidor foram identificados. O órgão apura quais desses processos foram realmente vazados.

A investigação aponta que as informações de um dos processos foram vendidas para um advogado e repassadas para a organização criminosa. Fora o acesso ilegal aos dados sigilosos, os envolvidos usavam as informações vazadas para obstruir e prejudicar investigações do Ministério Público e da Polícia Civil.

A Polícia Militar (PM) também atua na operação dando auxílio ao MP na capital paulista, e em outras duas cidades, uma na Grande São Paulo e outra no interior do estado.