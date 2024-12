Jovem é morto em tiroteio em praça no Barroso, em Fortaleza

Um jovem foi assassinado a tiros, em um tiroteio ocorrido em uma praça, no bairro Barroso, em Fortaleza, na noite do último sábado (30). Dezenas de pessoas se divertiam no espaço público, quando criminosos chegaram atirando.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, em nota emitida neste domingo (1º), que "a vítima do sexo masculino, ainda não identificada formalmente, foi atingida por disparos de arma de fogo em via pública. A vítima foi a óbito no local".

Após o tiroteio, os criminosos fugiram. Ninguém foi preso pelo homicídio, até a publicação desta matéria.

A SSPDS informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram informações que ajudarão nas investigações.

O crime será investigado pela 3ª Delegacia do DHPP, da Polícia Civil do Ceará (PCCE), que já realiza diligências para elucidar o caso.

Ainda conforme a Secretaria da Segurança Pública, a população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais, através do número 181, o Disque-Denúncia da Pasta; ou para o (85)3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia

A população ainda pode acionar o canal "e-denúncia", por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/; e o telefone (85) 3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos pela Pasta.