Homem é preso ao tentar fugir por telhados de casa em Caucaia; veja vídeo

Um homem, identificado como Jefferson Falcão Cordeiro, escalou um muro, tentou fugir por telhados de casas e foi preso em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na manhã dessa sexta-feira (29). Em vídeo, é possível vê-lo jogando um pacote de droga para um terreno baldio a fim de facilitar movimentos e empreender fuga.

Na ocasião, também foi preso Daniel de Almeida de Sousa, conhecido como "Bola". Tanto ele quanto Jefferson são membros da facção criminosa Massa Carcerária/Tropa da Laje. Daniel foi preso em cumprimento a um mandado de prisão por homicídio.

Ele é acusado de matar uma pessoa em outubro de 2019. À época, o suspeito estava bebendo em um bar no Bairro Santa Rosa, em Caucaia, quando se desentendeu com a vítima e a matou a tiros próximo no estabelecimento.

Além disso, também foi cumprido contra Daniel um mandado de prisão pelo crime de roubo, ocorrido em 2013. Os agentes apreenderam com o suspeito munições, drogas e um aparelho celular.

Legenda: Foram encontrados na casa de Daniel munições, entorpecentes, sacos para embalar droga e um aparelho celular MUNIÇÕES CALIBRE. 40, Foto: Delegacia Metropolitana de Caucaia/Divulgação

Após a prisão da dupla, a Justiça do Estado do Ceará, contudo, liberou Jefferson e manteve a prisão de Daniel, considerado um dos homens mais procurados do Ceará.

Homicídios, roubo e tráfico

Conforme relatório da Polícia Civil, Daniel tem relevante atuação na prática de crimes no município de Caucaia, compreendendo homicídios, roubos de veículos de luxo e tráfico de drogas. "É considerado um dos mais violentos do Brasil", descreve o texto.

Legenda: Daniel tem relevante atuação na prática de crimes em Caucaia, compreendendo homicídios, roubos de veículos de luxo e tráfico de drogas Foto: Reprodução/Delegacia Metropolitana de Caucaia

O documento diz ainda que o laço criminoso entre ele e Jefferson Falcão "vai muito além do que residirem próximos e em uma área do Bairro, onde a referida facção seja hegemônica".