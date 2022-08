Professor é morto a tiros na saída de motel em São Benedito, no interior do Ceará

Um professor de São Benedito, no interior do Ceará, foi morto a tiros nesta terça-feira (30) na saída de um motel no município. Gleiciano Bezerra Martins, de 31 anos, deixava o local em uma motocicleta com um homem na garupa que, segundo policiais militares que atenderam a ocorrência, é o suspeito do crime.

A vítima era professor na localidade, mas morava em Guaraciaba do Norte, cidade vizinha. Ainda conforme a PM, a suspeita é que o garupeiro tenha descido do veículo, atirado contra o professor, roubado a motocicleta e fugido.

Hipótese de crime passional não é descartada

O veículo foi encontrado nesta quarta-feira (31) entre os municípios de São Benedito e Graça, às margens da CE-321. Por isso, a hipótese de um crime passional não está descartada, disse a PM.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do crime e as investigações estão a cargo da Delegacia Municipal de São Benedito. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) informou que diligências estão em andamento para identificar a autoria do crime, assim como sua motivação.