Preso suspeito de espalhar boato sobre invasão criminosa que causou suspensão de aulas em Fortaleza

A Polícia prendeu na manhã desta quarta-feira, em Fortaleza, um homem de 37 anos suspeito de espalhar boatos sobre supostas invasões de uma facção criminosa em escolas da capital cearense. A captura aconteceu no local de trabalho do suspeito e foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o titular da SSPDS, Sandro Caron, disse que o homem confessou em depoimento ter espalhado os boatos com a intenção de criar temor nas pessoas. "Ele não tem antecedentes criminais, não tem qualquer ligação com grupo criminoso, agiu sozinho", conforme Caron.

Nessa terça-feira (30), aulas de, pelo menos, três escolas foram suspensas e estudantes tiveram que voltar para casa mais cedo. A informação era a de que criminosos prometiam invadir e atear fogo em escolas nos bairros Conjunto Ceará, Genibaú, São Miguel e Autran Nunes.

O suspeito, de identidade ainda não divulgada, não tinha antecedentes criminais. Também nesta quarta-feira (31), a Polícia Civil identificou uma adolescente que teria espalhado boatos similares em Guaiúba, Interior do Estado.

"Tivemos hoje cedo esse acionamento no Interior. De pronto foi enviada Polícia Militar no local e a Polícia Civil identificou essa menor de idade. Nossa linha a partir do momento que chega uma informação dessa é sempre essa, enviar a PM ao local e a PC entra para identificar e capturar", disse Sandro Caron.

REFORÇO NO ENTORNO DAS ESCOLAS

Uma mãe de aluna de uma das escolas com aula suspensa nessa terça-feira disse à reportagem nesta quarta que enviou a filha ao colégio, mas não viu policiamento no local: "fui deixar ela na escola, porque os diretores falaram que não teve problema nenhum, que era uma fake news. Hoje ela tinha revisão de prova e mandei, mas mandei com medo, fico de vez em quando falando com alguém da escola para saber. Não vi nenhum policiamento".

Sandro Caron diz que o reforço no policiamento ostensivo aos arredores das escolas, em Fortaleza, permanece. O secretário disse ter estado presencialmente nos locais junto ao Comandante Geral da PMCE.

Sandro Caron Secretário da Segurança Pública do Ceará "Essas pessoas responderão na Justiça, conforme suas ações, pelo medo que impuseram. Fica o nosso pedido à população para difundir mensagens somente se tiver certeza. Esse boato tomou uma grande proporção e gerou sensação de pânico nas pessoas"

Nessa terça-feira, a Secretaria da Educação do Estado (Seduc) confirmou, através da Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza (Sefor), que "a gestão escolar liberou os alunos a pedido dos pais. Não haverá prejuízos para a aprendizagem dos estudantes. Os conteúdos serão repostos. As aulas serão retomadas no turno da tarde".

Já a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza (SME) se posicionou por nota alegando que as escolas da Rede Municipal de Ensino, localizadas nos bairros Conjunto Ceará, Autran Nunes e Genibaú, funcionaram normalmente nesta terça-feira: "No entanto, em decorrência de mensagens falsas divulgadas nas comunidades, alguns pais buscaram os filhos mais cedo"

