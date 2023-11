Mulher é mordida por vendedor e fica com dedo ferido, em Crateús, no Interior do Ceará

Uma mulher foi agredida e teve parte do dedo ferida após receber uma mordida de um homem, no distrito do Realejo, em Crateús, no interior do Ceará, na última segunda-feira (30). Outra mulher, que está gestante, foi ameaçada pelo mesmo suspeito.

Segundo apuração da TV Verdes Mares Cariri, a vítima teria sofrido a lesão corporal após o homem, que é vendedor de cestas básicas, ter alegado que o pagamento de itens que ela havia comprado estava em atraso. O agressor fugiu em seguida.

As vítimas acionaram a Polícia Militar e registraram boletim de ocorrência na Delegacia Regional em Crateús. Até a tarde desta quarta-feira (1º), o suspeito não havia sido localizado.

Polícia realiza buscas

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) disse que o caso é investigado pela Delegacia Regional de Crateús, unidade que "realiza diligências com o intuito de capturar o suspeito".

