Homem que sequestrou sobrinha da ex é preso em Jaguaribe

Após momentos de tensão, o homem que sequestrou a sobrinha de sua ex-companheira, na quinta-feira (13), em Jaguaribe, Interior do Ceará, foi preso na tarde desta sexta-feira (14).

O homem chegou à delegacia com forte comoção popular. Nas imagens obtidas pelo Diário do Nordeste, o homem é carregado por dezenas de policiais e várias pessoas acompanham sua condução.

Ele foi preso após poucas horas do crime. O alvo, conforme apuração do Diário do Nordeste, seria a ex-companheira, mas não a encontrando em casa, rendeu a sobrinha, identificada como Fernanda Silva Melo, estudante de enfermagem, de 18 anos.

Veja também Segurança De corrupção à tortura: 22 PMs são absolvidos na Justiça do Ceará Segurança Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia Segurança 'Nem da Gerusa', um dos criminosos mais procurados do Ceará, é preso na Bolívia

Imagens da saída do cárcere mostram a jovem muito abalada, chorando e sem conseguir falar. Em outro registro, ainda debilitada, ela é auxiliada por um policial que a ajuda a entrar em uma viatura da Polícia Civil.

As polícias Civil e Militar realizaram diligências na Cidade para capturar o suspeito, contando também com a Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), que foi acionada para utilização de helicópteros da corporação.