Vídeo: veja como o criminoso mais procurado do Ceará foi preso na Bolívia

A operação policial para prender Jangledson de Oliveira, o 'Nem da Gerusa', de 37 anos, na Bolívia, na última quinta-feira (13), contou com policiais cearenses e bolivianos. Os investigadores que saíram do Ceará tiveram que usar barcos para chegar ao país vizinho. O criminoso mais procurado da polícia cearense tentou fugir pulando muros de casas, mas terminou capturado, na cidade boliviana de Guayaramerín. Ele era um líder da facção carioca Comando Vermelho (CV) e tinha nove mandados de prisão em aberto.