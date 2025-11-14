Jovem é sequestrada pelo ex da tia, em Jaguaribe
Caso mobiliza forças de segurança do Interior do Estado.
Uma jovem de 18 anos foi sequestrada, na cidade de Jaguaribe, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (13). Conforme apuração do Diário do Nordeste, a jovem teria sido levada pelo ex-companheiro de uma tia dela e seguiria em cárcere nesta sexta (14).
O homem teria ido em busca da ex, como não a encontrou, rendeu e sequestrou a sobrinha dela. As polícias Civil e Militar estão em diligências na Cidade para capturar o suspeito.
A mãe da menina, Ana Paula, proprietária de uma clínica de estética em Jaguaribe, está em delegacia acompanhada de policiais que auxiliam na investigação do caso. Ainda não há informações sobre o lugar onde a vítima estaria sob sequestro.
Abalada com a situação, a mãe fez diversas publicações nas redes sociais com orações e pedindo ajuda caso alguém tenha informações sobre a jovem.
Veja também
O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota, a pasta informou que o caso é acompanhado por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe. "As diligências se encontram em andamento", frisou.