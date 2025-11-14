Jovem é sequestrada pelo ex da tia, em Jaguaribe

Uma jovem de 18 anos foi sequestrada, na cidade de Jaguaribe, no Interior do Ceará, nessa quinta-feira (13). Conforme apuração do Diário do Nordeste, a jovem teria sido levada pelo ex-companheiro de uma tia dela e seguiria em cárcere nesta sexta (14).

O homem teria ido em busca da ex, como não a encontrou, rendeu e sequestrou a sobrinha dela. As polícias Civil e Militar estão em diligências na Cidade para capturar o suspeito.

A mãe da menina, Ana Paula, proprietária de uma clínica de estética em Jaguaribe, está em delegacia acompanhada de policiais que auxiliam na investigação do caso. Ainda não há informações sobre o lugar onde a vítima estaria sob sequestro.

Legenda: Forças policiais foram mobilizadas para a cidade de Jaguaribe. Foto: Reprodução.

Abalada com a situação, a mãe fez diversas publicações nas redes sociais com orações e pedindo ajuda caso alguém tenha informações sobre a jovem.

O Diário do Nordeste solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Em nota, a pasta informou que o caso é acompanhado por equipes da Delegacia de Polícia Civil de Jaguaribe. "As diligências se encontram em andamento", frisou.