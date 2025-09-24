Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana
Legenda: O 5º júri começou nessa segunda-feira (22) e segue em andamento
Foto: Alex Costa/TJCE

O quinto 'Júri do Curió' chega ao terceiro dia. Nesta quarta-feira (24) devem sentar no banco dos réus para serem interrogados os policiais militares Marcílio Costa de Andrade e Luciano Breno Freitas Martiniano. Ambos são acusados de participar do evento que ficou conhecido como Chacina do Curió ou Chacina da Messejana, ocorrida há quase uma década.

O Diário do Nordeste acompanha a sessão presidida pelos magistrados da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, no Fórum Clóvis Beviláqua. Nessa segunda (22) e terça-feira (23) prestaram depoimentos as vítimas sobreviventes, testemunhas de acusação e as testemunhas convocadas pelas defesas.

Veja também

teaser image
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

teaser image
Segurança

Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

Luciano foi indiciado após a investigação concluir que alguns policiais tentaram adulterar as placas de seus veículos para não serem flagrados transitando no local. Perícias foram realizadas e constataram divergências entre números, que haviam sido propositadamente mudados naquela noite, segundo os promotores de Justiça.

11 pessoas 
morreram na Chacina da Messejana, em novembro de 2015

Para o Movimento Mães do Curió, a expectativa para o 5º Júri é sempre positiva no que diz respeito ao objetivo dos familiares, que é obter Justiça. "A nossa busca por Justiça não é a busca por vingança, é busca para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelo que eles fizeram naquela noite. Essa busca, infelizmente, vai ser infinita pra gente, porque nós perdemos nossos filhos, marido, nossas famílias. São 18 famílias. Não é coisa de duas, três, mesmo que fosse, imagine 18".

INÍCIO DA SEQUÊNCIA DE MORTES

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

chacina curio juri messejana pms acusados
Legenda: A propagação de um boato de traição teria sido o primeiro acontecimento de uma série de outros mais violentos e sangrentos, que culminaram na chacina que deixou 11 pessoas mortas.
Foto: Messias Borges

Conforme testemunhas relataram no processo, os bairros Curió e São Miguel estariam vivendo um momento de "tranquilidade" após um "acordo de paz" feito entre os traficantes de drogas da região. No entanto, no dia 25 de outubro de 2015, a "paz teria sido quebrada".

Marcilio e outro homem teriam matado um adolescente de 16 anos. A partir dessa morte a situação se agravou. Na noite do dia 11 de novembro, em um assalto, o soldado Waltemberg Serpa foi morto no bairro Lagoa Redonda.

O suposto assaltante seria morador do bairro Curió. Por isso, policiais militares de folga e de serviço organizaram uma vingança.

Na noite de 11 de novembro de 2015 e na madrugada do dia 12, em diferentes ruas da região da “Grande Messejana”, 11 pessoas foram mortas, três sofreram tentativa de homicídio e outras quatro passaram por tortura.

As vítimas nada tinham a ver com a morte do PM. Foram escolhidas aleatoriamente e mortas sem chance de defesa.

Apesar das provas técnicas e testemunhas, as defesas alegam inocência dos réus. "Marcílio é injustiçado até hoje e provará à sociedade de Fortaleza que ele é inocente. Marcílio é vítima de uma perseguição implacável", disse o advogado Paulo Pimentel, que representa o réu Marcílio.

JÚRIS ANTERIORES

No total, 30 policiais militares são acusados pela matança. 27 já foram a júri nos anos de 2023 e 2025, sendo seis deles punidos com a prisão e expulsão da Corporação. (Veja ao fim da matéria lista com todos os nomes e as sentenças).

O Ministério Público afirma que aconteceram "nove episódios que marcaram uma das noites mais violentas da história de Fortaleza, ocorrida entre 11 e 12 de novembro de 2015" com múltiplas vítimas fatais e sobreviventes "revelando um padrão sistemático de violência e abuso de poder".

"Um padrão sistemático de violência que se estendeu por mais de quatro horas, revelando uma operação coordenada que resultou numa das mais graves violações de direitos humanos na história recente de Fortaleza"
MPCE

VEJA OUTROS RESULTADOS:

Primeiro júri - 20 de junho de 2023

  • Antônio José de Abreu Vidal Filho - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Ideraldo Amâncio - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Marcus Vinícius Sousa da Costa - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar;
  • Wellington Veras Chagas - condenado a 275 anos e 11 meses de prisão e expulso da Polícia Militar.

Segundo júri - 29 de agosto de 2023

  • Sargento PM Francinildo José da Silva Nascimento - absolvido de todas as acusações;
  • Sargento PM José Haroldo Uchoa Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Ronaldo da Silva Lima - absolvido de todas as acusações;
  • Cabo PM Thiago Aurélio de Souza Augusto - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gaudioso Menezes de Mattos Brito Goes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Gerson Vitoriano Carvalho - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Josiel Silveira Gomes - absolvido de todas as acusações;
  • Soldado PM Thiago Veríssimo Andrade Batista de Moraes -absolvido de todas as acusações.

Terceiro júri - 12 de setembro de 2023

  • Tenente PM José Oliveira do Nascimento - condenado a 210 anos e 9 meses de prisão;
  • Subtenente Antônio Carlos Matos Marçal - teve um crime desclassificado para a Vara da Auditoria Militar e foi absolvido pelos outros;
  • Sargento PM Clênio Silva da Costa - absolvido;
  • Sargento PM Francisco Helder de Sousa Filho - absolvido;
  • Sargento PM José Wagner Silva de Souza - condenado a 13 anos e 5 meses de prisão;
  • Sargento PM Maria Bárbara Moreira - absolvida;
  • Cabo PM Antônio Flauber de Melo Brazil - absolvido;
  • Soldado PM Igor Bethoven Sousa de Oliveira.

Quarto júri - 31 de agosto de 2025

  • Sargento Farlley Diogo de Oliveira - absolvido de todas as acusações 
  • Cabo PM Daniel Fernandes da Silva - absolvido de todas as acusações 
  • Cabo PM Gildácio Alves da Silva - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Francisco Fabrício Albuquerque de Sousa - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Francisco Flávio de Sousa - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Luís Fernando de Freitas Barroso - absolvido de todas as acusações 
  • Soldado Renne Diego Marques - absolvido de todas as acusações 

QUEM SÃO AS VÍTIMAS DA MATANÇA:

  • Álef Souza Cavalcante, morto aos 17 anos;
  • Antônio Alisson Inácio Cardoso, morto aos 16 anos;
  • Francisco Elenildo Pereira Chagas, morto aos 40 anos;
  • Jardel Lima dos Santos, morto aos 17 anos;
  • Jandson Alexandre de Sousa, morto aos 19 anos;
  • José Gilvan Pinto Barbosa, morto aos 41 anos;
  • Marcelo da Silva Mendes, morto aos 17 anos;
  • Patrício João Pinho Leite, morto aos 16 anos;
  • Pedro Alcântara Barroso do Nascimento Filho, morto aos 18 anos;
  • Renayson Girão da Silva, morto aos 17 anos;
  • Valmir Ferreira da Conceição, morto aos 37 anos
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
sessao juri curio julgamento pms chacina messejana
Segurança

Interrogatório de dois PMs em Júri da Chacina do Curió acontece nesta quarta (24); acompanhe

De acordo com a denúncia do MPCE, Marcílio Costa de Andrade teria sido o estopim de uma confusão que antecedeu à chacina e teria executado uma pessoa no bairro Curió.

Redação
Há 1 hora
bebeto queiroz choro politico esquema compra de votos investigação policia federal
Segurança

Onde está Bebeto Queiroz? Buscas por prefeito eleito alvo de operação da PF ultrapassam nove meses

A defesa do político disse que se manifesta exclusivamente nos autos do processo

Redação
24 de Setembro de 2025
Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo
Segurança

Preso tenta fugir da polícia pelo mar e é recapturado, em Fortaleza; veja vídeo

O homem já responde por posse ou porte ilegal de arma de fogo, além de outros quatro procedimentos por crimes de roubo

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Imagem de uma viatura da pericia forence.
Segurança

Integrantes de facção criminosa são condenados por decapitar homem em Fortaleza

A vítima teve a cabeça exposta em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda

Bergson Araujo Costa
23 de Setembro de 2025
Grupo de agentes da Polícia Civil e do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) caminham em fila por uma calçada, próximos a um edifício com fachada preta e plantas tropicais. Eles vestem camisetas com os nomes de suas instituições nas costas.
Segurança

Esposa de criminoso detido, 'Patroa' é presa por chefiar facção em Fortaleza

Homem é apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas em Fortaleza

Carol Melo
23 de Setembro de 2025
Jovem em cima de um cavalo
Segurança

Gabrielly Moreira não sofreu agressão sexual, diz laudo preliminar

A adolescente foi encontrada deitada sobre uma cisterna, conforme informação do padrasto da jovem

Redação
23 de Setembro de 2025
tjce juri curio chacina messejana
Segurança

Mãe do Curió afirma que a sensação será diferente ao ficar diante de um mentor e executor da Chacina

Dois PMs sentam no banco dos réus nesta etapa

Redação
23 de Setembro de 2025
foto Fachada do Larbos, em Sobral, no Ceará.
Segurança

Terceira suspeita de envolvimento na morte de vigilante é presa em Sobral

A mulher, de 18 anos, foi capturada em um imóvel, no bairro Vila União, durante uma ação da Polícia Civil

Redação
22 de Setembro de 2025
Imagem do aeroporto de Fortaleza.
Segurança

Clientes denunciam empresa de turismo em Fortaleza por estelionato; diretor nega

O diretor-executivo da Rafas Tours afirmou que acordos de reembolso têm sido feitos, responsabilizou o operador e disse sempre estar à disposição

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Colagem de fotos mostrando o homem colocando bebida na boca da criança e outra foto do casal praticando sexo em condomínio, em Sobral. Todas estão borradas.
Segurança

Casal faz sexo na frente de criança e oferece bebida alcoólica a ela, em Sobral

A Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias da prática do crime de satisfação da lascívia

Bergson Araujo Costa
22 de Setembro de 2025
Fileira de carros do Corpo de Bombeiros em estacionamento durante o dia, com árvores ao fundo.
Segurança

Homem é preso em flagrante após atear fogo na própria casa, em Juazeiro do Norte

O crime aconteceu por uma crise de ciúmes e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)

Milenna Murta*
22 de Setembro de 2025
Três agentes da Polícia Civil do Ceará, vistos de costas, usando coletes com a inscrição Polícia Civil. Um agente segura um fuzil. A cena ocorre em área externa, com carros ao fundo.
Segurança

Pais são presos suspeitos de estuprar a filha em Boa Viagem, no Interior do Ceará

Homem e mulher foram detidos preventivamente no município da região do Sertão de Canindé do Estado

Carol Melo
22 de Setembro de 2025
Após a apreensão, adolescente foi conduzido à Delegacia de Juazeiro do Norte
Segurança

Chega a nove o total de suspeitos detidos por tentativa de chacina de Juazeiro do Norte

Quatro dos detidos tiveram participação direta no caso

Redação
22 de Setembro de 2025
maes do curio chcina juri messejana ataque policiais militares mortes homicidio
Segurança

Júri do Curió: mais dois policiais militares acusados pela chacina vão a júri a partir desta segunda

Um dos acusados que vai a júri nesta etapa é tido como o responsável pelo início do massacre

Emanoela Campelo de Melo
22 de Setembro de 2025
Foto que contém montagens de homens em uma moto efetuando disparos em tentativa de chacina em Itapipoca
Segurança

3ª tentativa de chacina em 48h no CE deixa um morto e cinco feridos em Itapipoca

Juazeiro do Norte e Sobral já haviam registrado episódios de violência do tipo e o último caso aconteceu no município de Itapipoca, na madrugada deste domingo (21)

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem mostra praia de Tatajuba, em Camocim, no final da tarde, com kitesurfistas praticando esporte e pessoas sentadas à beira do mar
Segurança

Kitesurfista morre afogado durante prática no mar de Camocim

Atleta participava do Tatajuba Kite Festival 2025 quando ocorreu o acidente

Redação
21 de Setembro de 2025
Imagem da casa onde as crianças foram deixadas e da mãe sendo presa.
Segurança

Mãe é presa por abandonar filhos em casa por 12 dias com lixo e animais mortos

Um dos filhos tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), outro registrava em um diário quantos dias a mãe teria saído

Bergson Araujo Costa
21 de Setembro de 2025
Duas armas de fogo, munições, carregador, colete tático preto e balaclavas pretas estão dispostos no chão de cerâmica, ao lado de um brasão escrito
Segurança

Polícia prende oito suspeitos de participação em tentativa de chacina em Juazeiro do Norte

Três pessoas foram mortas e uma ficou ferida em ação criminosa

Redação
20 de Setembro de 2025
Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza
Segurança

Polícia Militar impede 'rolezinho' e apreende 12 motos em Fortaleza

54 notificações de infrações de trânsito foram registradas.

Redação
20 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra, à esquerda, local da tentativa de chacina em Juazeiro do Norte. À direita, local da tentativa de chacina em Sobral.
Segurança

O que se sabe sobre as tentativas de chacina no CE neste fim de semana

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em uma ação criminosa em Juazeiro do Norte. Já em Sobral, um homem morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas

Luana Severo, Ingrid Campos e Nathália Braga*
20 de Setembro de 2025