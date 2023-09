Terceiro júri da Chacina do Curió: 2 PMs são condenados, 5 absolvidos e um vai para Justiça Militar

Dois policiais militares (PMs) foram condenados por participação na Chacina do Curió. Outros cinco agentes foram absolvidos e um deles irá para Justiça Militar. O Tribunal do Júri divulgou a decisão dos jurados na noite deste sábado (16), após mais de 12 horas de votação e cinco dias de julgamento.

Os agentes eram acusados de omissão de socorro e tortura. Os PMs condenados são:

José Wagner Silva de Souza

José Oliveira do Nascimento

No caso do policial Antônio Carlos Marçal, foi desclassificada a tentativa de homicídio de uma das vítimas. O processo será desmembrado e remetido para a Vara da Auditoria Militar. O agente foi absolvido das demais acusações.

Assuntos relacionados

Antônio Flauber de Melo Brazil, Clenio Silva da Costa, Francisco Helder de Souza Filho, Maria Barbara Moreira e Igor Bethoven Sousa de Oliveira foram absolvidos pelo júri em relação a todos os crimes. Todas as medidas cautelares foram revogadas e eles poderão retornar ao trabalho e terão direito as promoções retroativas.

As condenações

José Wagner Silva de Souza foi condenado a 13 anos e 5 meses de reclusão por crimes de tortura — duas torturas físicas e uma mental —, em regime inicial fechado e com perda do cargo público após o trânsito em julgado. Ele poderá recorrer em liberdade.

José Oliveira do Nascimento foi condenado por 18 crimes. A pena foi estabelecida em 210 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado, com perda do cargo público após o trânsito em julgado.

O agente foi condenado por crimes de homicídio qualificado (9 vezes), homicídio simples (2 vezes), tentativa de homicídio qualificado (2 vezes), tentativa de homicídio simples (1 vez), três torturas físicas e uma tortura mental. Foi decretada a prisão provisória e ele não poderá recorrer em liberdade.

Legenda: Terceiro julgamento foi encerrado por volta das 23 horas do sábado (16) Foto: Kid Jr

O que diziam acusação e defesa?

Para o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), os policiais poderiam ter evitado algumas das mortes ao prestar socorro e reportar crimes cometidos por outros agentes.

Os réus chegaram a assumir que viram corpos no chão durante diligências, mas defendem que não pararam pois já havia viaturas e ambulâncias cuidando disso. "Vimos que estavam em atendimento e continuamos", disseram os PMs.

Os promotores exibiram em um telão documentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) indicando que só duas ocorrências foram atendidas por eles na região, na madrugada da chacina, não tendo registro de idas às demais em outros pontos do bairro.

Ainda nos debates, a acusação questionou o porquê de anteriormente os réus terem dito não ter "se encontrado em abordagem em conjunto" na data do crime, e agora, durante os interrogatórios, falarem que em determinado momento atuaram em conjunto abordando uma das vítimas sobreviventes.

A defesa dos policiais sustentou que eles não tiveram participação nos episódios que terminaram na morte de 11 pessoas entre os dias 11 e 12 de novembro de 2015.

"Repito mãezinhas, suplico, busquem o direito das senhoras e dos senhores e não deixem a fumaça, o engano fazer com que seus filhos falecidos sejam esquecidos por essa farsa da acusação", disse um dos advogados.

Advogado Magno Aguiar "Policiais devem ser absolvidos, porque não se omitiram e não torturaram psicologicamente o mentiroso. Esses policiais são inocentes"

Esses agentes estavam de serviço no dia da chacina, pois foram deslocados para investigar os suspeitos pela morte do soldado Valtermberg Serpa, vítima de latrocínio horas antes da matança.

WHATSAPP DO DIÁRIO DO NORDESTE