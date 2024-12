Servidor suspeito de desviar recursos públicos da Prefeitura de Ubajara é alvo de nova fase de operação do MP

A 2ª fase da Operação “Castelo de Cartas” cumpriu, na manhã desta segunda-feira (30), dois mandados de busca e apreensão na sede da Prefeitura de Ubajara e na residência do servidor municipal suspeito de participar de um suposto esquema de desvio de recursos públicos do Município.

Por meio da ação, deflagrada pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) e pela Polícia Civil, foram apreendidos contratos de licitações, ordens de pagamento e o aparelho celular do investigado, que irão nortear as investigações, segundo o MP.

O servidor poderá responder por crimes contra a Administração Pública. Conforme a apuração, o suspeito se aproveitava da condição de servidor público municipal para comandar o esquema.

A investigação indica que a organização criminosa seria composta, ainda, por outras quatro pessoas, entre empresários e “laranjas”, além de uma empresa de autopeças e um posto de combustíveis.

Os cinco suspeitos haviam sido alvos da 1ª fase da operação, deflagrada na última quinta-feira (26). Diante do material apreendido na oportunidade, o MP solicitou ao Poder Judiciário o cumprimento de novos mandados de busca e apreensão, o que foi autorizado pela Justiça no domingo (29).

COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA

De acordo com as investigações, o servidor público é suspeito de desviar peças compradas pela gestão municipal para fazer a manutenção de veículos da frota do transporte escolar. Porém, esses itens não eram efetivamente instalados nos veículos.

Outra suspeita era de que o servidor também estaria se apropriando de combustível, através de vales a serem pagos posteriormente pela Prefeitura. De acordo com o MP, ele inseria a placa de carros pertencentes ao poder público municipal como se os veículos estivessem sendo abastecidos. Em paralelo, ele se apropriava do combustível pago com dinheiro público.

O Ministério Público e a Polícia Civil investigam também possível enriquecimento ilícito por parte do suspeito, que teria um patrimônio incompatível com a remuneração recebida no serviço público. A aquisição de veículos e imóveis cuja propriedade estaria em nome de terceiros é indicada como uma das evidências nesse sentido.