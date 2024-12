Adolescente de 14 anos é morto por criminosos em via pública de Maracanaú

Um garoto de 14 anos foi morto nesse sábado (28) no bairro Mucunã, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. O rapaz, que não teve a identidade revelada, foi atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública do município.

A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE). Conforme a pasta, " um adolescente de 14 anos, foi morto com disparos de arma de fogo em uma via pública".

Segundo informações apuradas, criminosos entraram na casa da vítima e a levaram para a rua, onde efetuaram os disparos. A SSPDS não informou se os autores do crime foram presos ou se continuam foragidos.

"Além da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PCCE também esteve no local", completa a pasta.

O caso foi registrado como homicídio doloso e a investigação será conduzida pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.