Dois suspeitos de matar vereador em Tabuleiro do Norte morrem em confronto com PMs; outra dupla suspeita é detida

Dois homens suspeitos de participar do assassinato do presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, o vereador Marcos Aurélio Araújo (PP), morreram na madrugada deste domingo (29), em confronto com policiais militares. Outros dois suspeitos pelo crime foram detidos.

A reportagem apurou que a dupla morta estava escondida em uma casa no Genibaú, em Fortaleza. PMs estavam em busca dos foragidos, quando houve uma suposta troca de tiros.

Há informações que a dupla chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Ceará, mas não resistiu aos ferimentos. As identidades dos mortos não foram reveladas, mas, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), eram de um adolescente de 16 anos e um homem de 20 anos.

Segundo a SSPDS, ambos tinham aparecido nas imagens das câmeras de segurança cometendo o crime.

"A dupla ofereceu resistência e disparou contra os policiais militares, que revidaram e atingiram um adolescente de 16 anos, com histórico de ato infracional análogo ao crime de roubo; e um homem de 20 anos. Eles foram socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram e foram a óbito" SSPDS

CAPTURAS E APREENSÕES

Já em Russas, um homem de 37 anos, suspeito de conduzir a dupla, que aparece em imagens durante o crime, até a Capital, logo após o crime foi detido. "Com ele, os PMs apreenderam um carro e um celular. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Russas, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por favorecimento pessoal, com base no artigo 348 do Código Penal. A participação dele em outros crimes é investigada", de acordo com a Pasta.

Ainda neste domingo, um homem de 19 anos foi preso em flagrante em posse de uma pistola, com numeração suprimida, munições e dois carregadores de pistola, na zona rural de Tabuleiro do Norte.

A Polícia investiga se a arma foi a utilizada na morte do vereador: "a ocorrência foi conduzida à Delegacia Regional de Russas, onde ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. O uso da arma de fogo no crime seguirá em investigação".

MORTE DE MARCOS AURÉLIO

O vereador Marcos Aurélio Araújo foi assassinado a tiros na noite da última quinta-feira (26), em Tabuleiro do Norte. Câmeras de segurança registraram o momento.

O político, de 57 anos, estava sentado na calçada de casa quando, às 20h39, dois homens chegaram armados e atiraram contra ele.

Legenda: Marcos Aurélio tinha 57 anos e ia para seu quarto mandato como vereador Foto: Divulgação/Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte

A sogra de Marcos Aurélio também foi atingida. A mulher sofreu lesões nas costas e nas nádegas, mas não há risco de morte. Outra vítima também estava sentada na calçada, mas correu quando os disparos foram efetuados.

PISTOLAGEM

Em pouco mais de 10 anos, além do vereador, dois secretários municipais que exerciam o cargo e um ex-secretário foram executados em Tabuleiro do Norte.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga a autoria e a motivação do crime. A reportagem apurou, com duas fontes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) - que atuam na região e na área de Inteligência - que as primeiras informações apontam para um crime de pistolagem.

Uma linha de investigação trabalhada pela Polícia é que o crime tenha sido ordenado por um chefe de uma organização criminosa - ligado a uma facção - que está preso em um presídio federal de segurança máxima. Outro homicídio, registrado em Tabuleiro do Norte no último dia 18 de dezembro, que vitimou um homem de 31 anos (que trabalharia junto de Marcos Aurélio), pode ter relação.

Os investigadores suspeitam ainda que o mandante do assassinato de Marcos Aurélio Araújo também tenha ordenado a morte de Ricardo Nestor Rotsen Rabelo Vasconcelos, 48, que era secretário de Assuntos Institucionais e Políticos de Tabuleiro do Norte e irmão do prefeito Rildson Rabelo Vasconcelos (PP). O secretário municipal foi morto a tiros no dia 28 de outubro de 2021, na saída do posto de combustíveis, no Centro do Município.