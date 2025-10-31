Diário do Nordeste
Dois homens posam sorridentes lado a lado em frente a um fundo branco com estruturas pretas. Eles vestem camisetas comemorativas brancas com estampa colorida e a inscrição

PontoPoder

Votos de vereadores em Acarape (CE) serão recontados após cassações por fraude à cota de gênero

PT perdeu as duas vagas conquistadas na Câmara de Acarape em 2024

Ingrid Campos 01 de Setembro de 2025
Imagem mostra mão segurando uma pedra onde há o cobalto no que parece ser um laboratório. Imagem usada em matéria sobre a primeira mina de diamentes no Ceará. Fim da descrição

Opinião

Cidade cearense pode ter a maior ocorrência de ‘ouro azul’ do Brasil; conheça o lugar

Estudo é conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC)

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 13 de Agosto de 2025
Homem sorridente com óculos escuros, usando camiseta branca com símbolo de uma flor amarela e um centro laranja, em frente a um hospital com banner azul ao fundo promovendo a saúde básica.

Segurança

Casa do prefeito de Acarape, no Interior do Ceará, é alvo de assalto

O caso aconteceu no último domingo (15), na localidade de Cantagalo

Redação 17 de Junho de 2025
PMs realizaram buscas e encontraram suspeito pelo crime após agressão

Segurança

Homem é preso acusado de esfaquear estudante estrangeiro em Acarape, no Ceará

Vítima recebeu tratamento médico em hospital de Fortaleza

Redação 30 de Dezembro de 2024
Resultado das eleições 2024 para Vereador

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para vereador em Acarape?

Os eleitos vão cumprir o mandato de quatro anos

Redação 05 de Outubro de 2024
Resultado das eleições 2024 para prefeito

PontoPoder

Quem ganhou a eleição 2024 para prefeito em Acarape?

Veja resultado da votação

Redação 05 de Outubro de 2024
Fachada do MP Ceará

PontoPoder

Operação do MP desarticula suspeito esquema de compra de votos em Acarape; facção estaria envolvida

Ação, deflagrada pelo Ministério Público na manhã desta sexta-feira (4), contou com o apoio de equipes da Polícia Federal e da Polícia Civil

Bruno Leite 04 de Outubro de 2024
Montagem de professora agredindo policial civil

Segurança

Professora agride inspetora da Polícia Civil em Baturité

A mulher foi levada a Delegacia da cidade após desacatar um policial militar em Acarpe

Redação 14 de Abril de 2024
150 policiais federais participaram da Operação Eikasia

Segurança

Prefeito de Acarape preso pela Polícia Federal é solto após pagamento de fiança

Francisco Edilberto havia sido preso em flagrante pelo crime de posse de munições de armas de fogo, na Operação Eikasia

Messias Borges 30 de Junho de 2023
150 policiais federais participaram da Operação Eikasia

Segurança

Prefeito de Acarape é preso em flagrante por posse de munições em operação da Polícia Federal

O chefe do executivo é suspeito de expedir do próprio punho o porte de arma de fogo para guardas municipais, sem autorização da PF (como determina a lei)

Messias Borges 29 de Junho de 2023
