Casa do prefeito de Acarape, no Interior do Ceará, é alvo de assalto

O prefeito da cidade de Acarape, no Interior do Ceará, Edilberto Bezerra (PSB), teve a casa assaltada, durante a noite do último domingo (15). Em nota ao Diário do Nordeste, a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso aconteceu na localidade de Cantagalo, no Maciço de Baturité.

"Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para a ocorrência e realizou buscas na região", completa a secretaria.

Por meio das redes sociais, Edilberto informou que os criminosos levaram dois veículos e outros bens. "Felizmente, ninguém da nossa família ficou ferido e todos se encontram em segurança. As Polícias Militar e Civil foram acionadas imediatamente e já conduzem as investigações com rigor", disse o gestor, em texto publicado nessa segunda-feira (16).

Ainda conforme a SSPDS, as investigações estão a cargo da Delegacia de Redenção, com apoio da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).