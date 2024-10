Operação do MP desarticula suspeito esquema de compra de votos em Acarape; facção estaria envolvida

Uma operação deflagrada pelo Ministério Público Eleitoral e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), na manhã desta sexta-feira (4), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão para desarticular um suposto esquema de compra de votos em Acarape, na região do Maciço de Baturité. A ação, que contou com o apoio da Polícia Federal e da Polícia Civil, foi batizada de “Sufrágio”.

De acordo com as investigações, membros de uma facção criminosa teriam participação no esquema. A compra de votos teria ocorrido mediante pagamento de valores em dinheiro aos eleitores e, com isso, também acontecia a retenção dos títulos eleitorais. A finalidade seria que eles votassem em determinados candidatos.

As determinações judiciais foram expedidas pela 52ª Zona Eleitoral de Redenção. As equipes envolvidas na operação apreenderam quase R$ 7 mil em espécie, além de extratos de PIX e títulos eleitorais. Diversos eleitores já teriam recebido parte dos valores. O restante seria pago no dia da votação.

Segundo informou o Ministério Público, os alvos da operação foram três candidatos a vereador e dois apoiadores de campanha que teriam cooptado os eleitores. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados.

Conforme o órgão investigativo, os responsáveis pela compra de votos podem responder por corrupção eleitoral e os eleitores que participaram do esquema poderão ser responsabilizados por corrupção ativa eleitoral.