Motorista de carro com licenciamento vencido foge da Polícia Militar e provoca perseguição na CE-040; veja vídeo

Um motorista de um carro com licenciamento vencido desobedeceu uma ordem de parada do Batalhão de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE) e fugiu, dando início a uma perseguição na CE-040, em Eusébio, na Grande Fortaleza, neste sábado (4). Segundo a Polícia Militar do Ceará (PMCE), a fuga durou cerca de três quilômetros na contramão da rodovia estadual.

O condutor de 22 anos não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sendo autuado por dirigir sem permissão e por direção perigosa. Ele foi encaminhado à Delegacia Metropolitana de Aquiraz, e o veículo foi recolhido a um pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).

Veja vídeo

Uma adolescente de 16 anos estava no carro com o condutor, e foi ouvida enquanto testemunha na unidade policial. Na delegacia, o homem ainda foi submetido a um teste de alcoolemia, que deu negativo.

Veja também Segurança Homem que tentou instalar facção no Ceará e companheira são presos em SP com 1,3 tonelada de drogas Segurança Corpo de homem é encontrado pegando fogo no Vila União, em Fortaleza

Perseguição

A perseguição começou após um patrulhamento de rotina do BPRE, onde os agentes verificaram no sistema o débito ordenaram que o motorista parasse. O caso ocorreu na altura do KM 91 da CE-040, próximo ao Shopping Eusébio.

"O motorista desobedeceu à ordem de parada e fugiu adentrando o estacionamento de um colégio e, posteriormente, entrando na rodovia pela contramão. A equipe do BPRE acompanhou o veículo por cerca de 3 km, quando ao realizar uma manobra de retorno, o motorista foi parado", explicou a PMCE, em nota.