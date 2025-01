Homem que tentou instalar facção no Ceará e companheira são presos em SP com 1,3 tonelada de drogas

Um homem de 24 anos que estava foragido da polícia cearense foi preso na cidade de Campo Limpo Paulista (SP), no fim da tarde essa sexta-feira (4). A mulher dele, de 21 anos, também foi detida em flagrante com cerca de 1,3 tonelada de drogas, em Jarinu, município vizinho.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, é apontado como responsável pela tentativa de instalação de um grupo criminoso de origem carioca no Ceará, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Havia contra ele um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). Ele é investigado por crimes como homicídio, roubo, receptação, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas.

Mega apreensão

Após a prisão do homem, os policiais seguiram diligências complementares e chegaram ao endereço da companheira dele, em Jarinu.

No imóvel, foram encontrados dois cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas, um aparelho celular e 1.619 tabletes de entorpecente pesando aproximadamente 1,3 tonelada, além de um quilo de pasta base de cocaína.

A mulher foi autuada em flagrante por tráfico ilícito de drogas. Conforme a SSPDS, ela já possui passagens por receptação, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

Força-tarefa

Os trabalhos foram realizados em conjunto por equipes da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), da Sub Agência de Inteligência (SAI) do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (Bepi) da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Delegacia Municipal de Alto Santo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

A ação policial também contou com o apoio das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO) do Ceará e de São Paulo, do Serviço de Inteligência e do Comando e Operações Especiais (COE) da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP).

