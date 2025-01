Corpo de homem é encontrado pegando fogo no Vila União, em Fortaleza

O corpo de um homem foi encontrado em chamas na tarde dessa sexta-feira (3), em um terreno baldio no bairro Vila União, em Fortaleza. A vítima ainda não foi identificada.

O Diário do Nordeste teve acesso a imagens que mostram o corpo em combustão, mas optou por não usá-las na íntegra diante da sensibilidade das cenas.

De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o cadáver apresentava “sinais de violência”.

Motivação e suspeitos do crime são desconhecidos

As circunstâncias do crime são desconhecidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), que apura a ocorrência através da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Os suspeitos também não foram localizados até a publicação desta matéria.

Veja também Segurança Preso é morto a tiros enquanto trabalhava em capinagem de rodovia estadual, no Ceará País Jovem baleada na cabeça por agentes da PRF melhora e se comunica com família: 'Ela falou 'eu te amo' pra mim'

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas realizar os primeiros levantamentos no local.

*Estagiária sob a supervisão do editor Felipe Mesquita