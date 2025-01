Jovem baleada na cabeça por agentes da PRF melhora e se comunica com família: 'Ela falou 'eu te amo' pra mim'

A jovem Juliana Rangel, que foi baleada na cabeça por policiais rodoviários federais na véspera do Natal, demonstrou uma melhora nesta sexta-feira (3). Durante uma visita familiar, ela conseguiu se comunicar com os parentes através de gestos labiais. As informações são do g1.

A irmã da vítima, Jéssica Rangel, contou que Juliana chegou a dizer "eu te amo". "Só gratidão, minha irmã tá falando, ela falou 'eu te amo' pra mim. É muita emoção, meu coração está mais confortável, ela vai sair dessa", declarou.

Juliana também disse para a família que quer ir para casa. O Hospital Adão Pereira Nunes, onde ela está internada desde o dia que foi baleada, informou que ela mantém "melhora clínica progressiva". No entanto, a vítima segue internada em estado grave no CTI e ainda não é possível afirmar se ela ficará com sequelas.

Entenda o caso

A jovem de 26 anos foi baleada na cabeça durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Rodovia Washington Luís (BR-040), no Rio de Janeiro, na noite de terça-feira (24), véspera de Natal.

Juliana Leite Rangel estava num carro com a família a caminho da ceia de Natal na casa de parentes em Itaipu, Niterói. Porém, a viagem foi interrompida quando o veículo foi atingido por disparos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O pai dela, Alexandre Rangel, motorista do veículo, afirmou à TV Globo que quando ouviu a sirene do carro da polícia, ligou a seta para sinalizar parada, mas os agentes já saíram da viatura atirando.

“Falei para a minha filha: ‘Abaixa, abaixa’. Eu abaixei, meu filho deitou no fundo do carro, mas infelizmente o tiro pegou na minha filha. Eles já desceram do carro perguntando: 'Porque você atirou no meu carro?’. Só que nem arma eu tenho, como é que eu atirei em você?”, declarou Alexandre.

Juliana foi socorrida para o Hospital Adão Pereira Nunes e passou por cirurgia. Alexandre também foi baleado na mão esquerda, mas não teve lesões mais graves e teve alta ainda pela noite