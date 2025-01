Quadrilha suspeita de arrastão em ônibus do BRT é identificada no RJ

Sete homens suspeitos de fazer um arrastão em ônibus do BRT na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, foram identificados pela polícia. A ação criminosa, que durou cerca de cinco minutos, ocorreu na noite do último dia 28 de dezembro e foi registrada por câmeras de segurança. Dois dos criminosos estavam com armas em punho e outros dois com facas. As informações são do jornal O Globo.

Segundo a Polícia Civil, os agentes realizaram "troca de informações de inteligência com policiais militares e agentes do BRT Seguro" para investigar o caso. Dados da PM revelam que todos os assaltantes têm passagens pela polícia e são dos bairros de Campo Grande, Guaratiba e Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Suspeito é preso

Um dos suspeitos do arrastão, João Victor de Oliveira da Silva, de 21 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (3), no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste.

O arrastão aconteceu entre as estações Pedra de Itaúna e Rio Mar. Em imagens registradas por câmeras de segurança, um dos suspeitos se aproxima de uma vítima e rouba o celular dela, exigindo a senha do aparelho. Ele ainda ameaça agredir o passageiro.

"Fala a senha! Vai entregar a senha, não? Vai tomar coronhada! Fala a senha!", diz o criminoso. Logo depois, ele bate com a arma na cabeça do homem e vai embora. Outro assaltante também se aproxima e leva o relógio e o fone de ouvido da vítima.

As investigações do caso estão a cargo da Polícia Civil do Rio de Janeiro.