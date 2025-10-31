Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza

Dois suspeitos conseguiram fugir dos policiais militares.

Redação 26 de Outubro de 2025
Carro de polícia do Ceará com logo da Polícia Civil, estacionado ao lado de outro veículo policial, em uma operação de segurança.

Segurança

Justiça decreta prisão preventiva a suspeitos de assalto à concessionária em Fortaleza

O crime aconteceu na última terça-feira (14) no bairro Parque Manibura. Os acusados foram presos originalmente em flagrante.

Redação 20 de Outubro de 2025
Ambulância e militares detendo homem em possível surto psicótico

Segurança

Homem em possível surto psicótico ameaça com faca familiares de 51 e 90 anos, em Fortaleza

Após negociação, o homem foi conduzido para uma unidade de saúde para tratamento especializado

Bergson Araujo Costa 03 de Julho de 2025
Templo incendiado

Segurança

Templo maçônico é invadido e incendiado no bairro Vila União, em Fortaleza

O caso é investigado pelo 25° Distrito Policial (DP)

Renato Bezerra 01 de Julho de 2025
Incêndio no Vila União

Última Hora

Incêndio atinge residência no bairro Vila União, em Fortaleza

Ocorrência demandou deslocamento de viaturas do Corpo de Bombeiros, do Samu e da Polícia Militar

Redação 02 de Março de 2025
corpo de homem queimado em Fortaleza

Segurança

Corpo de homem é encontrado pegando fogo no Vila União, em Fortaleza

Ainda não identificada, a vítima do sexo masculino estava em um terreno baldio

Amanda Andrade* 04 de Janeiro de 2025
Auricelia Alves de Medeiros e Maria do Patrocínio Alves de Medeiros

Ceará

Vítimas de colisão entre carro e VLT em Fortaleza eram mãe, irmã e filho da motorista

Acidente aconteceu no bairro Vila União; carro das vítimas ficou completamente destruído

Redação 15 de Agosto de 2024
carro acidente vlt

Segurança

Polícia Civil vai investigar acidente entre carro e VLT que deixou três pessoas mortas em Fortaleza

Duas mulheres e uma criança morreram no grave acidente registrado no bairro Vila União

Redação 15 de Agosto de 2024
vídeo

Ceará

Carro bate em VLT no bairro Vila União, em Fortaleza; veja vídeo

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (20) e não houve feridos

Redação 20 de Abril de 2023
destroços de muro caído sobre carro em fortaleza

Metro

Muro de fábrica desativada desaba sobre dois carros no bairro Vila União, em Fortaleza

Não havia ninguém nos veículos no momento do incidente, que ocorreu por volta das 22h nesta terça (7)

Matheus Facundo e Rafaela Duarte 08 de Dezembro de 2021
