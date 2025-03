Incêndio atinge residência no bairro Vila União, em Fortaleza

Uma residência pegou fogo na Rua Lineu Jucá, no bairro Vila União, em Fortaleza, na manhã deste domingo (2). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o incidente não deixou vítimas.

Conforme informou a corporação, em nota, as equipes foram acionadas por volta das 8h29, porque, segundo a pessoa que contatou a central telefônica, havia uma pessoa presa e o fogo estaria passando para o imóvel vizinho.

“De imediato foram enviadas 3 viaturas, sendo duas de combate a incêndio e uma ambulância”, narrou o comunicado enviado ao Diário do Nordeste. Além das unidades do CBMCE, um veículo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outro da Polícia Militar também foram demandados para essa ocorrência.

Ao que relatou o Corpo de Bombeiros, quando chegaram no endereço, os agentes constataram que não havia vítimas e atuaram na extinção das chamas. “Por volta das 10h40min finalizaram a operação de rescaldo”, completou a nota, que não explicou quais as causas do incêndio.

Imagens enviadas por testemunhas mostram as equipes atuando para debelar o fogo e moradores observando a situação na frente da residência, localizada nas proximidades da Praça Vila União.

A reportagem acionou a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE) a fim de obter outras informações sobre o caso. Não houve uma devolutiva até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma manifestação do órgão.