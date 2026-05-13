O Ceará e o momento da virada

A Copa do Brasil, quando na fase mata-mata, é conhecida pelos resultados inimagináveis. Acontece de tudo. E mais alguma coisa. O Atlético Mineiro é o favorito. Basta-lhe o empate. Tem um elenco bem superior ao do Vozão. Ainda assim, o Ceará pode complicar.

A desesperança entre os torcedores do Ceará tem uma forte razão de ser: o Vozão enfrenta uma grave crise, com desdobramentos dentro e fora de campo. A derrota para o Atlético de Goiânia no Castelão, tendo o Ceará um jogador a mais, diz bem da infeliz fase do time de Porangabussu.

No futebol, acontecem reviravoltas inesperadas. Às vezes, nascem de uma vitória improvável, que altera a natureza das coisas. O Vozão está precisando de uma vitória assim. A oportunidade está aí. Eliminar o Atlético-MG é difícil, mas não é utopia. É chance real.

O momento da virada é um mistério distante do alcance dos analistas. Por isso mesmo surpreende, embaraça. Na Copa do Brasil, não raro, o favoritismo é como éter: evapora-se em segundos. Logo...

Abrir a guarda

Uma dificuldade a mais para o Vozão será a necessidade de se expor, ou seja, assumir riscos, já pela obrigação de buscar a vitória. Em momentos assim, é preciso adiantar as linhas. Então, por mais cuidado que tenha, oferecerá espaços para os contra-ataques. Subir, mas com prudência. Nada de precipitações.

Amanhã

A situação é exatamente inversa à do Ceará. O Favorito é o Fortaleza. Ganhou do CRB no Castelão. Terá a vantagem do empate diante do CRB no Estádio Batistão. A mesma linha de raciocínio, citada com relação ao Atlético-MG diante do Ceará, vale também para o Fortaleza: é o favorito, mas todo cuidado é pouco.

Seleção

Antes mesmo de haver o vazamento da lista elaborada por Ancelotti, sempre entendi que Neymar iria à Copa do Mundo. Somente não irá se até lá sofrer alguma lesão. Mesmo que não esteja no melhor de sua forma, poderá ser utilizado em momentos pontuais.

Opiniões

Ouvi todo tipo de opinião, principalmente a dos que são contrários à convocação do Neymar. Alguns o chamam de ex-jogador. Outros o chamam de aposentado. Os mais contundentes dizem que ele está acabado. Calma, gente. Não é assim também. Não custa nada um pouco de ponderação.

Conclusão