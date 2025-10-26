Viatura da PM tem pane durante perseguição e incendeia em Fortaleza

Uma viatura da Polícia Militar do Ceará (PMCE) teve uma pane mecânica, durante uma perseguição a suspeitos, e incendiou, em Fortaleza, na madrugada deste domingo (26).

A PMCE confirmou, por nota, que "uma viatura do 6º Batalhão apresentou pane mecânica e entrou em combustão durante um acompanhamento tático a uma dupla que havia fugido em uma motocicleta, em alta velocidade, no bairro Vila União".

Vídeos obtidos pelo Diário do Nordeste mostram os policiais tentando solucionar o problema do carro, sem sucesso. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foi acionado e controlou as chamas.

"A viatura foi rebocada até o pátio do 6º Batalhão da PMCE. Um Inquérito Técnico será instaurado para identificar a causa", completou a Corporação.