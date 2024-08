Vítimas de colisão entre carro e VLT em Fortaleza eram mãe, irmã e filho da motorista

As três vítimas que morreram por causa do acidente na manhã desta quinta-feira (15) envolvendo um carro e um trem do VLT Parangaba-Mucuripe, no bairro Vila União, em Fortaleza, foram identificadas.

Segundo informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares junto ao Instituto Médico Legal (IML), as vítimas tinham entre 6 e 72 anos e estavam dentro do carro.

Auricélia Alves de Medeiros, de 42 anos, Maria do Patrocínio Alves de Medeiros, de 72 anos, e Enzo Alves Dantas, de 6 anos, morreram em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. A idosa chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu.

O veículo era conduzido por Aurilene Alves de Medeiros, de 40 anos. Ela é filha de Maria do Patrocínio, irmã de Auricélia e mãe de Enzo.

A motorista, assim como Francisca das Chagas, de 82 anos, foram socorridas e encaminhadas a unidades hospitalares. O estado de saúde das feridas não foi divulgado.

Veja também Ceará Cearenses vítimas do acidente aéreo da Voepass são velados e sepultados nesta quinta (15) Ceará VLT volta a circular após acidente com carro deixar três pessoas mortas no bairro Vila União

Carro cruzou linha férrea durante passagem de VLT

Segundo informações da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor), empresa que administra a linha férrea, o veículo com cinco pessoas avançou a ferrovia entre as estações Borges de Melo e Vila União do VLT Parangaba-Mucuripe por volta das 11 horas no momento em que um dos trens passava pelo local.

Testemunhas que presenciaram a colisão também relataram que o carro avançou a linha férrea. O veículo ficou completamente destruído após o acidente, e os trabalhos de resgate das vítimas durou cerca de duas horas.

Legenda: Carro envolvido em acidente ficou destruído Foto: Thiago Gadelha

Ainda de acordo com testemunhas no local do acidente, as cinco vítimas moravam próximo ao local do acidente. O Metrofor completou ainda, por meio de nota, que a sinalização da passagem de nível estava "em funcionamento" no momento da colisão, e uma câmera instalada na região deve elucidar o caso.