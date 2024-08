VLT volta a circular após acidente com carro deixar três pessoas mortas no bairro Vila União

A linha do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza voltou a circular no fim da tarde desta quinta-feira (15), após acidente com um vagão e um carro deixar três pessoas mortas nesta manhã. As viagens seguirão até 23h, em horário normal de funcionamento, conforme o Metrofor.

As viagens foram interrompidas por conta dos trabalhos de resgate, além da retirada do vagão e do carro do local. O veículo menor ficou destruído e as pessoas ficaram presas às ferragens.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) trabalharam no resgate das vítimas por cerca de duas horas.

Investigação

A colisão entre um carro e um Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) que terminou com três pessoas mortas em Fortaleza será investigada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Um procedimento foi instaurado no 34º Distrito Policial (34ºDP), e as forças policiais já fazem diligências e ouvem testemunhas, segundo a Sercretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS)

As vítimas ainda não tiveram a identificação informada, mas, segundo testemunhas, moravam próximo ao local do acidente.