Ceará tem perigo potencial por baixa umidade até sexta-feira (16); veja quais cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso de baixa umidade com perigo potencial para esta sexta-feira (16), das 11h às 19h. Segundo o órgão, a umidade relativa do ar deve variar em 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

No Ceará, as áreas afetadas serão o Sertão, o Sul, o Centro-Sul o Norte e o Noroeste. Ao todo, 93 municípios cearenses devem ser impactados pela mudança.

Apesar dos baixos riscos para a saúde, o Inmet recomenda que moradores das regiões atingidas bebam bastante líquido, evitem desgaste físico nas horas mais secas e exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Veja também Ceará Cidade do Ceará registra temperaturas de 14,9°C e 37°C no mesmo mês; entenda motivos Ceará Incêndio atinge vegetação na Base Aérea de Fortaleza

Saiba os municípios com baixa umidade do ar