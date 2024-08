Incêndio atinge vegetação na Base Aérea de Fortaleza; veja vídeo

Um incêndio atingiu parte da vegetação na Base Aérea de Fortaleza, na Avenida Borges de Melo, no bairro Aeroporto, na noite desta terça-feira (13). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CMBCE), o fogo se alastrou em um canteiro próximo ao muro. Não há registro de vítimas.

As chamas foram totalmente controladas e o incêndio foi debelado por voltas 20h30. Duas guarnições da corporação foram acionadas para conter o fogo no local.

Os bombeiros ainda não informaram as causas e proporções do incidente, pois aguardam a perícia para avaliar e emitir o laudo.

Ainda segundo órgão, o Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) chegou a atuar no incêndio. Profissionais da guarnição dos bombeiros que trabalham na torre, próximo à pista dos caças, foram acionados para o incidente.

A assessoria do CBMCE destacou que, apesar de o incêndio ter ocorrido dentro da Base Aérea, não foi na mesma área onde a sede do ITA está sendo construída e não afetou as obras do Instituto.