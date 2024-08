Cidade do Ceará registra temperaturas de 14,9°C e 37°C no mesmo mês; entenda motivos

O tempo ameno na madrugada e no início da manhã dá lugar, depois, a um forte calor. Assim têm sido os dias em algumas localidades do Ceará. Aiuaba, no Sertão dos Inhamuns, por exemplo, figura nas listas de menores e de maiores temperaturas ao mesmo tempo, neste mês, com registros de 14,9°C e de 37°C.

Se observadas as medições dos últimos 7 dias, os 14,9°C contabilizados em Aiuaba representam a 3ª temperatura mais baixa do Estado no período. Porém, no mesmo intervalo de tempo, a cidade também alcançou a marca de 37°C, quinta na lista das mais altas.

Os números são da Plataforma de Coleta de Dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados diariamente. Para o levantamento, o Diário do Nordeste considerou as 5 temperaturas mínimas mais baixas e as 5 temperaturas máximas mais altas.

Definida como “amplitude térmica”, a diferença entre as temperaturas mais baixas e mais altas em uma localidade ao longo do dia fica maior no Ceará a partir de julho, como aponta Vinícius Oliveira, meteorologista e pesquisador da Funceme.

“Isso é extremamente normal pra essa época do ano. Principalmente no segundo semestre, quando predominantemente não temos chuva e a cobertura do céu fica variando de poucas nuvens a sem nuvens”, pontua.

O meteorologista explica que a baixa nebulosidade favorece a maior incidência de radiação solar, aumentando o calor principalmente no período da tarde – e sobretudo a partir de setembro, no intervalo de meses chamado “B-R-O Bró” (meses terminados em -bro).

Durante a madrugada e manhã, temos uma maior perda de radiação, e aí as temperaturas baixam bastante. Já durante o dia, aumentam. Principalmente no B-R-O Bró, que tem as temperaturas máximas do ano. Vinicius Oliveira Meteorologista da Funceme

A diferença entre as mínimas e máximas registradas também tem a ver com a localização geográfica dos municípios. Quanto mais longe do mar, maior é a amplitude térmica, já que o oceano funciona como “regulador” das temperaturas, conforme acrescenta Vinícius.

“Em municípios mais próximos da faixa litorânea a amplitude térmica é diferente do interior do Estado. Barro, por exemplo, registrou 40°C. Não chegamos a isso aqui em Fortaleza nem em cidades litorâneas, porque o oceano regula”, frisa.

Barro 40 graus

Nos últimos 7 dias, segundo dados da Funceme, a maior temperatura do Ceará foi identificada na cidade de Barro, na Região do Cariri, que atingiu a marca de 40°C. O top 5 de maiores temperaturas foi completado por:

Jaguaribe – 38,2°C

Quixeramobim – 38,1°C

Iguatu – 37,6°C

Aiuaba – 37°C

Já as menores temperaturas medidas no Estado foram registradas em:

Parambu – 13,9°C

São Benedito – 14,7°C

Aiuaba – 14,9°C

Poranga – 15,7°C

Viçosa do Ceará – 16,2°C

Aiuaba, que aparece nas duas listas, detém ainda um recorde histórico entre todos os 184 municípios cearenses: neste ano, em 25 de julho, a cidade do Sertão dos Inhamuns marcou a menor temperatura da história do Ceará, de 11,4°C.

Diante desses extremos, o que a população sente na pele – seja frio, seja calor – depende ainda de fatores que vão além do que marcam os termômetros. Para a chamada “sensação térmica”, são consideradas variáveis como umidade relativa do ar e velocidade do vento.

A relação com o vento é simples: “se tivermos uma temperatura elevada, mas ventar bastante, a gente tem uma sensação de um pouco mais de frescor”, exemplifica o meteorologista da Funceme.

“Se tiver umidade muito elevada, já tem uma sensação de estar mais abafado. A gente não consegue regular a temperatura do corpo, não evapora direito. O que não é o caso aqui do Ceará no segundo semestre”, complementa Vinícius.

Além dos ventos fortes e temperaturas mais altas, o Ceará vivencia, no segundo semestre do ano, índices de umidade relativa do ar muito baixos, sobretudo no Centro-Sul do Estado e durante o período da tarde, segundo o pesquisador. As condições se estendem por agosto e pelos próximos meses.

Baixa umidade do ar

Nessa quarta-feira (14), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso de “perigo potencial” devido à baixa umidade em 127 cidades cearenses. O comunicado, válido até as 19h desta quinta-feira (15), abrange toda a porção não-litorânea do Estado.

De acordo com o Inmet, a umidade relativa do ar nesses locais deve variar entre 30% e 20%. O cenário, por outro lado, representa “baixo risco de incêndios florestais e à saúde”.

As cidades com aviso de baixa umidade, segundo o Inmet, são:

Abaiara

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Alto Santo

Antonina do Norte

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Aurora

Baixio

Banabuiú

Barbalha

Barro

Baturité

Boa Viagem

Brejo Santo

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Caririaçu

Cariús

Carnaubal

Catarina

Catunda

Cedro

Choró

Coreaú

Crateús

Crato

Croatá

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Farias Brito

Forquilha

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Granjeiro

Groaíras

Guaraciaba do Norte

Hidrolândia

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipaumirim

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itapiúna

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jardim

Jati

Juazeiro do Norte

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Mauriti

Milagres

Milhã

Missão Velha

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacujá

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Penaforte

Pereiro

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Porteiras

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São João do Jaguaribe

Senador Pompeu

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Ubajara

Umari

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Os avisos alertando sobre o tempo mais seco no Estado têm sido comuns desde o fim da quadra chuvosa. Diante disso, o Inmet recomenda que a população “beba bastante líquido, evite desgaste físico nas horas mais secas e evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia”.

Previsão do tempo para o Ceará

Para os próximos dias, a Funceme prevê cenário sem chuva em todas as regiões do Estado. O céu deve permanecer com poucas nuvens nas madrugadas e inícios de manhãs, mas ficar “limpo” nos demais períodos.

A temperatura, aponta o órgão, deve registrar valores mínimos entre 15°C e 18°C para as macrorregiões do Cariri, Sertão Central e Inhamuns, Maciço de Baturité e Ibiapaba, e máximos entre 35°C e 38°C no Litoral Norte, Jaguaribana, Cariri, Sertão Central e dos Inhamuns.

Terceiro fator importante para o tempo, a umidade relativa do ar deve ter valores mínimos entre 15% e 25% durante as tardes, principalmente nas macrorregiões da Ibiapaba, centro-sul da Jaguaribana e do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.