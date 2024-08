Cearenses vítimas do acidente aéreo da Voepass são velados e sepultados nesta quinta (15)

As vítimas do acidente aéreo com avião da Voepass Wlisses Dutra de Oliveira e Regiclaudio Rodrigues Freitas serão velados nesta quinta-feira (15) em Fortaleza e Limoeiro do Norte, respectivamente. Os dois empresários eram sócios e estavam no avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, na última sexta-feira (9). Raphael Bohne, empresário que também estava no avião, também foi velado nesta quinta. Outra vítima cearense foi velada e sepultada em Mossoró, no Rio Grande do Norte.

O irmão de Regiclaudio, Roberlânio Rodrigues de Freitas, contou ao Diário do Nordeste que o corpo do familiar chegou ao Aeroporto Pinto Martins, na capital cearense, nesta quinta-feira (15). O encarregado de obras também relatou que uma funerária está no local para fazer o traslado do irmão. "Estamos remando contra a maré", descreveu ele, que mora no Rio de Janeiro e reconheceu o corpo do empresário em São Paulo.

O velório de Regiclaudio deve iniciar às 16h, Centro de Velório - Afagu, em Limoeiro do Norte, e o sepultamento ocorre às 9h, na sexta-feira (16), no Cemitério Nossa Senhora de Fátima, ambos em Limoeiro do Norte. Já o velório e sepultamento de Wlisses Oliveira ocorrem a partir de 12h, no cemitério Jardim Metropolitano, no Eusébio.

Na tragédia da Voepass, 62 pessoas morreram, sendo 58 passageiros e quatro tripulantes. Entre as vítimas estão crianças, aposentados, empresários e médicos.

'Ele me chamava de pai'

Legenda: Velório de Raphael Bohne, uma das vítimas do acidente aéreo da Voepass, ocorreu nesta quinta-feira (15) Foto: Ismael Soares

Francisco Cordeiro Andrade Sales, tio e pai de criação de Raphael Bohne, comentou à TV Verdes Mares sobre o sentimento da família no velório que ocorreu na manhã desta quinta-feira (15).

"Ele me chamava de pai. Uma pessoa nascida e criada direta da minha casa. Uma pessoa direita. Meus filhos, minha família, hoje todos muito sofridos pelo acontecido, numa tragédia dessas que matou 62 famílias", disse.

O familiar de Raphael contou ainda pensar muito na esposa e três filhos que a vítima deixou. "Eu vejo e imagino toda hora sobre a Luana [Bohne, esposa de Raphael] com três crianças, uma de cinco meses e pouco.. Isso não sai do meu pensamento. E nem o sofrimento do Raphael e tudo que ele passo, isso me machuca muito. Já perdi pessoas da minha família, mas eu nunca sofri o tanto que tenho sofrido. O Raphael é uma pessoa maravilhosa, sem defeitos. Deus levou e que Deus tenha ele em um bom lugar", afirmou emocionado.

Velório em Mossoró

O velório e sepultamento de Thiago Almeida de Paula ocorreram em Mossoró, na manhã desta quinta-feira (15).

Legenda: Thiago morava com a esposa e os filhos no Rio Grande do Norte, e era representante comercial Foto: Reprodução/Redes Sociais

Thiago Almeida era natural de Fortaleza e estava em um evento da área comercial no Paraná. Ele morava em Mossoró (RN) com a família

Vítimas do Ceará

Quatro cearenses estão entre as 62 vítimas do ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas. Natural de Limoeiro do Norte, o cearense Regiclaudio Rodrigues Freitas era sócio da empresa RF Construções e representante comercial.

Legenda: Raphael Bohne, Regiclaudio Rodrigues Freitas, Wlisses Oliveira e Thiago Almeida Paula morreram no acidente envolvendo a aeronave ATR 72 da Voepass Linhas Aéreas Foto: Reprodução

Wlisses Oliveira era sócio de Regiclaudio na empresa RF Construções, de Limoeiro do Norte. O empresário morava em Fortaleza e também tinha outra empresa, a RN Dutra Representações, cuja sede é no bairro Pici, em Fortaleza.

O outro cearense, Raphael Bohne, era empresário da R. Bohne Representações, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Ele deixa a esposa e três filhas.

Thiago Almeida Paula era natural de Fortaleza, mas morava em Mossoró há anos. A informação foi confirmada pela governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra.