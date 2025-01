Preso é morto a tiros enquanto trabalhava em capinagem de rodovia estadual, no Ceará

Um preso de regime semiaberto foi morto a tiros enquanto fazia um serviço de capinagem em uma rodovia estadual do Ceará, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta sexta-feira (3). Cerca de 30 internos trabalhavam no momento e eram escoltados somente por um agente penitenciário, de acordo com o Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindppen-CE).

Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), a vítima é Robenilton Souza Fontana, egresso que estava cadastrado no sistema de monitoramento eletrônico desde 27 de outubro de 2023.

Ele foi surpreendido por suspeitos que chegaram atirando, segundo o Sindppen-CE. O policial penal que supervisionava os trabalhos teria revidado e iniciou um tiroteio.

A SAP informou que se uniu às forças de segurança para atuar na "captura dos criminosos" e na "completa elucidação do homicídio".

O Sindppen-CE criticou o baixo efetivo de policiais penais e a escolhe de continuar com os trabalhos externos e presos e disse que são locais "onde não há segurança alguma e em área de risco".

Preso exercia trabalho remunerado

"A SAP também esclarece o crime ocorreu no momento em que o egresso realizava um trabalho remunerado dentro da política pública de inclusão social do preso e do egresso da Secretaria", informou a Pasta.

O projeto se chama Estrada Livre e ocorre desde o dia 4 de setembro, em uma parceria com a Superintendência de Obras Públicas (SOP). Os egressos trabalhavam na limpeza e na capina de rodovias que cortam o Ceará.