Uma tonelada de drogas apreendida em SP viria para o Ceará para ser distribuída por facção carioca, aponta investigação

A Polícia cearense acredita que a carga de droga de mais de uma tonelada, apreendida no Estado de São Paulo, na última sexta-feira (3), viria para o Ceará, onde seria distribuída pela facção carioca Terceiro Comando Puro (TCP). O cearense Leonardo Souza de Pádua, conhecido como 'Peixinho', de 24 anos, e a namorada foram presos, em cidades paulistas.

Leonardo de Pádua tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), que foi cumprido em uma residência na cidade de Campo Limpo Paulista. Ele é suspeito de cometer crimes como homicídio, roubo, receptação, associação criminosa, posse ou porte ilegal de arma de fogo e tráfico ilícito de drogas, no Ceará.

A reportagem apurou, com fonte ligada às investigações policiais, que 'Peixinho' era um dos principais membros do TCP no Ceará, sendo um dos responsáveis pela instalação da facção carioca no Estado.

A principal função do homem preso era de "operador logístico" do TCP, com atuação no transporte de drogas para o Ceará. A facção carioca é aliada da facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), motivo pelo qual o então foragido teria ido à São Paulo, para receber a carga de entorpecentes.

Legenda: Cearense foi preso pela Polícia Militar de São Paulo, por força de mandado de prisão preventiva expedido pelo TJCE Foto: Reprodução/ Instagram

Conforme as investigações, a droga apreendida seria transportada por 'Peixinho' para o Vale do Jaguaribe - região cearense onde o Terceiro Comando Puro se instalou há mais de dois anos. De lá, a droga seria distribuída para outros municípios cearenses e estados vizinhos.

O crescimento da facção TCP e, consequentemente, da violência na Região do Vale do Jaguaribe foram alvos da Operação Vale Blindado, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (Ficco/CE), em agosto do ano passado. Prisões e apreensões realizadas nos meses seguintes, inclusive a captura de 'Peixinho', são desdobramentos da ofensiva policial.

A Ficco/CE é composta pela Polícia Federal (PF), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS/CE), Polícia Militar do Ceará (PMCE), Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará (SAP).

Veja também Segurança De tráfico de drogas a homicídios: 35 líderes de facções criminosas no Ceará foram presos em 2024 Segurança Ceará registra mais de 3.100 homicídios no ano de 2024 e volta a ter aumento de mortes violentas após três anos

Droga apreendida com mulher

Em paralelo à prisão de Leonardo Souza de Pádua, a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) prendeu Emilly Victoria Muniz Gomes, de 21 anos, companheira de 'Peixinho', na cidade paulista de Jarinu. A suspeita guardava mais de 1,3 tonelada de maconha e 1 kg de pasta base de cocaína, em um imóvel.

Na ação policial, também foram apreendidos dois cadernos com anotações referentes ao tráfico de drogas e um aparelho celular. A mulher foi conduzida para o Distrito Policial Central de Campo Limpo Paulista, onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ela já tinha passagens pela Polícia por receptação, posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas.

As prisões e a apreensão da droga foram realizadas pelo Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar de São Paulo, com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, da Sub Agência de Inteligência (SAI) do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior (BEPI) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Delegacia Municipal de Alto Santo da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e das forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará e de São Paulo.

>> Acesse nosso canal no WhatsApp e fique por dentro das principais notícias.