De extorsão à organização criminosa: PMs acusados de se aliarem ao narcotráfico no Ceará são absolvidos

Os policiais militares Tony Cléber Pereira de Souza e Vinícius André de Sousa, sargento e soldado, respectivamente, foram absolvidos nas searas criminal e administrativa. A dupla era acusada de integrar esquema denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) composto por agentes da Segurança Pública e informantes "envolvidos com a narcotraficância e extorsão".

Na última sexta-feira (10), a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) que deixou de acatar relatório e absolveu a dupla, assim como arquivou o processo movido em desfavor do sargento Edvaldo da Silva Cavalcante, que teve a extinta a punibilidade em razão da sua morte ao decorrer da ação.

No último dia 18 de dezembro, Tony e Vinícius foram inocentados em decisão proferida na Vara da Auditoria Militar do Estado do Ceará. Na mesma sentença, foram condenados os PMs Auricélio da Silva Araripe e Paulo Rogério Bezerra do Nascimento.

Auricélio recebeu pena de 61 anos e um mês de prisão, sendo condenado pelos crimes de extorsão, peculato, concussão, corrupção passiva, tráfico de drogas e integrar organização criminosa. Já Paulo teve pena de seis anos e oito meses, por extorsão. Ambos já tinham sido condenados em outros processos criminais, também a partir de denúncias que resultaram em fases da Operação Gênesis.

Auricélio e Paulo também foram condenados à perda da graduação na Corporação e tiveram prisões preventivas decretadas. A reportagem não localizou as defesas dos denunciados

Ainda sobre Auricélio, o juiz da Vara da Auditoria Militar do Ceará disse que "o acusado esteve sempre no planejamento e execução dos crimes, sendo que um deles a vítima foi repassada de uma composição para outra, e no outro envolveu apreensão de droga que iria para o presídio, com evidências de conduta planejada e contumaz, revelando certa organização. Dolo intenso e meios empregados e modo de execução com destaque, merecendo maior reprimenda".

PROVAS INSUFICIENTES

Tony Cléber e Vinícius André foram absolvidos "das imputações por não haver prova suficiente para a condenação". Eles foram acusados de crimes, como: corrupção passiva, extorsão e por integrar organização criminosa.

Na denúncia constava que Auricélio tinha ajuda direta da dupla inocentada "na proteção de narcotraficantes de diversas áreas da cidade de Fortaleza para que esses ficassem fora dos olhos do Estado e assim pudessem praticar o tráfico de drogas de forma livre e desembaraçada, mediante recebimento de dinheiro, como citado acima, quase sempre de forma semanal".

A exigência de vantagens indevidas acontecia sob extorsão e peculato, "mediante ajuda de informantes, das vítimas abordadas, essas escolhidas por terem maiores condições financeiras e ainda problemas com a Justiça e sob o pretexto de não serem presas em flagrante delito", segundo o MPCE.

Todos os policiais foram alvos da 8ª fase da Operação Gênesis. Em 2022, reportagem do Diário do Nordeste teve acesso à denúncia, que detalhava como os militares se aliaram a traficantes. Em um dos casos supostamente protagonizados pelos denunciados, os PMs interceptaram uma mulher na rodoviária de Fortaleza, que estava em posse de R$ 7 mil e sete quilos de cocaína.

FICHA EXTENSA

De acordo com o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), a ação dos criminosos aconteceu, principalmente, de março a agosto de 2017. A organização seria encabeçada pelo sargento Auricélio e "integrada por agentes lotados em diferentes Batalhões na Capital". As autoridades passaram meses apurando o esquema até denunciar os investigados, em maio de 2022.

Em agosto do ano passado, Auricélio e Paulo já tinham sido condenados e punidos com a perda do cargo público. Somadas, as penas chegavam a 15 anos de prisão. Dono de uma extensa ficha criminal, em 2020, Auricélio já tinha sido expulso da Corporação.